نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأمين المركبات absher.sa وطريقة التجديد والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأمين المركبات من الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر المرور التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية والتي توفر هذه الخدمة من أجل التسهيل على المواطنين، سواء في الاستعلام عن المخالفات المرورية أو الاستعلام عن تأمين السيارات برقم اللوحة من خلال الإنترنت وهذا يوفر وقت ومبالغ مالية على المستفيدين من الخدمات، وسوف نتعرف على طريقة استعلام عن التأمين للمركبات وكذلك طباعة تأمين السيارة.

الاستعلام عن تأمين المركبات

يمكن الاستعلام عن مركبة برقم اللوحة وأيضًا وثائق التأمين من خلال بوابة أبشر أحد المنصات المهمة للغاية للوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والمواطنين أيضًا، ويمكن الاستعلام عن تأمين مركبات من خلال الطريقة التالية:

ستقوم بزيارة موقع وزارة الداخلية السعودية.

ثم نقوم بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية ومنها علينا اختيار الاستعلام عن صلاحي التأمين على المركبات.

ثم نقوم بإدخال البيانات المتمثلة في رقم الهوية ورقم اللوحة ورقم التحقق الذي توفره المنصة.

ثم نقوم بالنقر على تبويب عرض، وبعدها سيتم الاستعلام عن صلاحية التأمين على السيارة ويتم التعرف هل انتهت وتحتاج إلى التجديد، أم أنها ما زالت سارية حتى الآن.

الاستعلام عن تأمين المركبة برقم اللوحة

ويمكن الاستعلام عن تأمين السيارات في المملكة من خلال استخدام رقم اللوحة، وذلك عقب إرسال رسالة نصية إلى رقم 88905، ثم عليك أن تقوم بإدخال رقم اللوحة في الرسالة ورقم السجل المدني، ومن ثم إرسال.

من المفترض أن تصلك في الحال رسالة تحتوي على كافة التفاصيل التي تخص وثائق التأمين على السيارة.

شروط تجديد تأمين السيارات

وحتى تقوم بتجديد وثيقة التأمين على السيارة حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط، وقد تمثلت في:

أن يكون تأمين المركبة الحالي، لا يزال ساريًا ولم تنتهي مدته بعد.

أن يتم سداد قيمة الرسوم المستحقة على تجديد التأمين على المركبات.

لا بد أن يتم إجراء الفحص الدوري للسيارة، وفي حال القيام به، لا بد أن تكون وثيقته سارية.

لا بد أن يتم سداد قيمة المخالفات المرورية للسيارة التي ستقوم بتجديد التأمين الخاص بها، ولذلك سهلت على الجميع الاستعلام عن تأمين المركبات حتى يتم الانتهاء من الخطوات إلكترونيًا من خلال بوابة أبشر.