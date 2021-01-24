رقم بنك الراجحي الموحد المجاني في السعودية.. سجله على جوالك

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عمر شويل - جدة رقم بنك الراجحي الموحد المجاني في السعودية يهم مختلف المواطنين بالمملكة العربية السعودية ممن لهم حسابات بنكية ولايرغبون الذهب إلى فروع بنك الراحجي في السعودية وإنجاز المعاملات إلكترونيًا، حيث إنه ساعات عمل خدمة عملاء مصرف الراجحي يمكن مراسلتهم على مدار 24 ساعة اليوم، في جميع أيام الأسبوع، والتواصل متاح على رقم بنك الراجحي الموحد المجاني من داخل المملكة أو خارجها، كما أن يتساءل البعض عن بريد مصرف الراجحي الإلكتروني وصفحات بنك الراحجي عى مواقع التواصل الاجتماعى.

رقم بنك الراجحي الموحد المجاني

يرغب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، معرفة رقم بنك الراجحي الموحد المجاني لإنجاز خدماتهم المصرفية وتعاملاتهم البنكية بسهولة أو الاستفسار على كل مايخص فروع بنك الراحجي في السعودية، لذا حددت إدارة بنك الراجحي الأرقام الأتية:

هناك رقم مجاني لجميع عملاء مصرف الراجحي الحالي هو”920003344″.

الاتصال لجميع عملاء مصرف الراجحي الجدد الوصول على الرقم 800 1241222

رقم بنك راحجي لعملاء التميز والخاص ، يمكنهم التواصل مع البنك على رقم 8001248880

رقم مصرف الراجحي الدولي

يستطيع عملاء بنك الراحجي التواصل من خلال المملكة العربةي السعوية للاستفسار عن الخدمات المصرفية أو تقديم شكوى معينة أو تحويلات من خلال رقم مصرف الراجحي الدولي على مدار 24 ساعة من خلال التالي:

رقم بنك الراحجي الدولي للعملاء خارج حدود السعودية هو 00966114603333. رقم مصرف الراحجي لعملاء التميز والخاص خارج المملكة الاتصال على8001248880.

بريد مصرف الراجحي الإلكتروني

في حالة عدم التواصل على رقم بنك الراجحي الموحد المجاني يمكم الاستفسار وتقديم الشكاوي على بريد مصرف الراجحي الإلكتروني في أي وقت من خلال توضيح الاستفسارات في رسالة نصية على إيميل بنك الراحجي على مختلف المنصات الإلكترونية.

خدمة العملاء بنك الراجحي تويتر : @AlRajhiBankCare انستقرام بنك الراجحي. اتصل بـ بنك الراجحي.

وبذلك يكون قد اتضح كل مايخص رقم بنك الراجحي الموحد المجاني في السعودية، ووسائل التواصل من داخل المملكة وخارجها.