نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة عين التعليمية السعودية 2021 بالعربسات وجدول حصص الثانوي يوميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة عين التعليمية السعودية 2021 ، هو أكثر ما يبحث عنه أولياء الأمور والطلاب داخل المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل الجائحة العالمية، التي دفعت الدولة دفعًا صوب التحول الرقمي، واستكمال تجربة التعليم عن بعد، تمهيدًا للتحول إلى التعليم الهجين داخل المملكة، عقب انتهاء الجائحة وإعلان خلو السعودية من اية إصابات. تردد قناة عين التعليمية السعودية 2021 أُطلقت قناة عين التعليمية في السعودية، بهدف مساعدة الطلاب والطالبات في مراجعة دروسهم، وذلك لمختلف المراحل التعليمية من الابتدائية مرورًا بالمتوسطة وحتى الثانوية، مع توزيع لجدول الحصص التي من المفترض أن يراجعها الطلاب عبر القناة.

صاحب قنوات عين التعليمية شرح خطوات الدخول على منصة مدرستي، من خلال الرابط الرسمي للمنصة، من جانب وزارة التعليم السعودية، مع إعلان الوزارة عن استكمال الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 1442 هـ عن بعد، بالإضافة إلى تحديث تردد قنوات عين التعليمية في السعودية، عبر قمر النايل سات لعام 2021. تردد قناة عين التعليمية الجديد 2021 يمكنك ضبط تردد قنوات عين التعليمية الجديدة 2021، على تردد 11564، واستقطاب أفقي، مع معدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 4/3، قمر النايل سات.

ويمكنك ضبط تردد قنوات عين التعليمية الجديدة 2021، على تردد 12437، واستقطاب عمودي، مع معدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 6/5، قمر العربسات. جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية أعلنت وزارة التعليم عن حدول دروس الحصص التعليمية اليومية، للمرحلة الثانوية من البرنامج الاختياري، وذلك للأسبوع الثاني من الفصل الثاني للعام الدراسي 1442 هـ، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا، مع إعادة مستمرة طيلة اليوم، ويمكن للطلاب المتاعبة عبر رابط قناة عين التعليمية باليوتيوب .

. جدير بالذكر، أن وزارة التعليم قد أطلقت تطبيق مصحف مدرستي الإلكتروني للطلاب والطالبات في المملكة، وذلك بهدف إتاحة مادة القرآن الكريم على هواتفهم الذكية الجوالة، بما ينص عليه المقرر المعتمد من جانب الوزارة. ومن مزايا مصحف مدرستي: أنه يعرض سور القرآن الكريم التي تم إقرارها على الطلاب، للحفظ والتلاوة.

كما يوفر التفاسير اللازمة والمعتمدة من جانب الوزارة، للآيات المقررة مع شرح للإعجاز اللغوي والعلمي للآيات.

ويمكن الطالب من الترديد برفقة القاريء، بما يساعد الطلاب على الحفظ.

كما يوفر عددًا من التلاوات المتعددة.

بالإضافة إلى توفير خاصية الاستماع للآيات، مع إمكانية تكرارها بالأعداد المرغوبة.

ويوفر خاصية وإمكانية تسجيل الآيات، بصوت الطالب مع إمكانية مشاركتها مع زملائه.

كما يساعد الطالب على عرض الواجبات المثررة، في مادة القرآن الكريم، وحل الأسئلة التي منحها المعلم لطلابه في هذه المادة.

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