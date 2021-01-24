نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استفسار عن منحة ارض من الديوان الملكي منصة بلدي الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استفسار عن منحة ارض من الديوان الملكي من خلال بوابة بلدي المنح من أكثر الخدمات التي يحتاج إليها كل من يرغب في الحصول على قطعة أرض بغرض السكن، بعد تقديم صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي وتعتبر منح أراضي الديوان الملكي 1442 من أهم المنح التي تقدم للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية، كواحد من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية بشكل عام، ويمكن استعلام عن أرض الديوان الملكي من خلال الإنترنت وكذلك التقديم على الديوان الملكي من خلال استخدام رقم السجل المدني.

استفسار عن منحة ارض من الديوان الملكي

الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل المدني أصبحت متاحة لكل من قام بتقديم طلب الحصول على منح الأراضي ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

ستقوم بالدخول إلى منصة بلدي الإلكترونية.

بعد الدخول إلى منصة بلدي عليك الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ومنها قم بكتابة بياناتك المطلوبة بالكامل.

ثم قم بالنقر على استعلام حتى يتثنى لك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بمنح أرض الديوان الملكي.

الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل المدني

ويمكن الاستعلام عن منح أراضي الديوان الملكي 1442 من خلال الاتصال الهاتفي، وذلك عبر رقم: 00966114569999.

أو التواصل من خلال بريد وزارة الشؤون: [email protected]

نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي

ويمكن إرسال طلب الحصول على منحة الأراضي إلى الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، وذلك بالطريقة التالية:

إلى خادم الحرمين الشريفين، تحية طيبة وبعد…،

أتقدم بخالص الشكر إليكم على كل ما تقدمونه من برامج دعم، سواء الدعم المادي، أو دعم الأراضي ومنح الأراضي المجانية، ولهذا أطمع بقبول طلبي بشأن الحصول على منحة أرض مجانية في (ويقوم المتقدم بالطلب بكتابة بيانات المدينة والاسم وكل ما يخص الأرض)، وأقر أنني لم استفيد من قبل بأي منحة دعم سكني، بالإضافة إلى أنني لا أمتلك مسكن حتى الآن ولدي أسرة.

وبعد كتابة الطلب يمكن إرساله رسميًا من خلال البريد السعودي الممتاز إلى الديوان الملكي في مدينة الرياض العاصمة السعودية، ثم عقب تقديم الطلب يمكن استفسار عن منحة ارض من الديوان الملكي من خلال بوابة بلدي لمنح الأراضي.