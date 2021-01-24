رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب في مراحل التعليم المختلفة للتعليم عند بعد للفصل الدراسي الثاني 1442

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني 1442 بالمملكة العربية السعودية شهدت محركات البحث في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية رابط منصة مدرستي التي تعتبر من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة، والتي فعلتها وزارة التربية والتعليم لتكون هي منصة التعليم عند بعد المعتمد عليها في المملكة بعد توقف الدراسة في المدارس بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة وغيرها من الدول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام الآن رابط تسجيل منصة مدرستي للطلاب في مراحل التعليم المختلفة للفصل الدراسي الثاني 1442.

منصة مدرستي التعليمية

تعتبر منصة مدرستي واحدة من ضمن وسائل التعليم عن بعد التي وفرتها المملكة العربية للطلاب في كافة مراحل التعليم المختلفة “ابتدائي، متوسط، ثانوي”، والتي بدأت الدراسة في الفصل الدراسي الأول عليها، وأيضاً اعتمدت الوزارة على المنصة في الفصل الدراسي الثاني لعام 1442، وتوفر المنصة للطلاب كل المحاضرات والحصص الافتراضية لكل الطلاب حيث سيقوم عدد من العلميين متميزون بشرح كل المناهج بشكل مبسط وسهل حتى يستطيع الطلاب فهم الشرح، كما يتم عقد الاختبارات من على منصة مدرستي.

خطوات تسجيل الدخول بمنصة مدرستي 1442

من خلال عدد من الخطوات يمكن للطلاب في مراحل التعليم المختلفة بالمملكة التسجيل عبر منصة مدرستي التعليمية وهذا من أجل متابعة شرح الدروس المقررة عليها، ويتم التسجيل على النحو التالي: