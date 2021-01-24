نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول في وظائف الحرس الوطني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول في وظائف الحرس الوطني 1442 رسميًا حيث تم الاعلان عن الأشخاص الذين تم القبول بهم في الحرس الوطني عبر جدارة حيث يُعدُّ واحدًا من أهم فروع القوات العسكرية وتم التقديم من قبل العديد من الأشخاص خاصةً مع توفر الوظائف لكلًا من النساء والرجال، وللرابط تابع معنا.

نتائج القبول في وظائف الحرس الوطني 1442

تم الإعلان عن 341 شخصًا تم القبول بهم في الوظائف التي تم الإعلان عليها عبر منصة جدارة المنصة الرسمية للتوظيف الحكومي، وتبدأ المقابلة الشخصية من يوم الاحد 1442/06/18 طبقًا للشروط الآتية:

صورة مطابقة لـ الأصل من الهوية الوطنية.

السيرة الذاتية بالكامل باللغة العربية.

الالتزام بالموعد التي تتم فيها المقابلة.

صورة من شهادة التخرج بها التقدير العام والنسبة المئوية.

نسخة من شهادات الخبرة السابقة أو الدورات المطلوبة في الوظيفة.

3 صور جديدة للشخص ملونة مقاس 4*6.

يُرجى العلم بأن وزارة الحرس الوطني أكدت على أهمية اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حال عدم توفر أحد الشروط السابقة سوف يتم استبعاد المتقدم أو المتقدمة للوظيفة؛ لذلك لابد من مراجعة الشروط جيدًا قبل المقابلة.

رابط نتائج القبول في وزارة الحرس الوطني 1442

تم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف ويُمكن تحميل أسماء المرشحين وأيضًا أسماء المرشحات ومن ثم البحث عن الاسم الذي ترغب في الاستفسار عنه.

يُرجى العلم بأن الإدارة العامة بالحرس الوطني أكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء المقابلة الشخصية على أن تتم في موعدها المحدد لعدم تعطيل سير عملية التوظيف.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على رابط نتائج القبول في وظائف الحرس الوطني 1442 التابعة إلى منصة جدارة كما تعرفنا على أهم المتطلبات التي يجب أن تكون مع المتقدم أو المتقدمة عند إجراء المقابلة.