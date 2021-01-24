نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن استعلم عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب موعد إيداع مقطوعة الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الوقت الحالي يبحث الآلاف من المواطنين بالمملكة العربية السعودية من أصحاب الدخل المنخفض عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة عن الدفعة الحالية لعام 1442 والمرتقب صرفها في القترة المقبلة والتي شهدت تأخراً غير مسبوق مما زاد قلق وتوتر المواطنين وبدأت التساؤلات تزيد والأقاويل حول توقف صرفها يزيد أيضاً بشكل كبير، وقد أكدن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا داعي للقلق ولا يوجد أي نية لتوقف صرفها، وخلال تلك المقالة سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالمساعدة المقطوعة وموعد صرفها.

المساعدة المقطوعة 1442

تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من برامج الدعم المالي التي وفرتها المملكة في عام 2017 لتكون مصدر الدخل للكثير من الأسر الأكثر احتياجاً في المملكة، وهذا بهدف التغلب على المعيشة الصعبة التي يعيشها الكثيرون في السعودية بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي التي تسعى المملكة لتحقيقها للنهوض بالاقتصاد الخاص بها، وتصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة أو مرتين في العام بشكل متقطع، ومنذ شهر يناير 2019 لم تصرف المساعدة مما جعل المواطنين يشعرون بالقلق، ويتم صرف مبلغ 30 ألف ريال سعودي بحد أقصي للمستفيدين منها حسب الشروط الموضوعة، ويتم صرف المساعدة للأسرة متوسطة الحال والأرامل والأيتام والمطلقات والزوجة التي تغيب عنها زوجها، والأسر دون عائل.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالمساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة من خلال خطوات بسيطة وهي:

موعد صرف مقطوعة الضمان

حتى تلك اللحظة لم تخرج وزارة الموارد البشرية على المواطنين مستحقي المساعدة المقطوعة ببيان رسمي تؤكد فيه الموعد الأخير لصرف المساعدة المقطوعة، ولكن الوزارة أكدت أنه سيتم صرفها عما قريب جداً بعد الانتهاء من فحص الطلبات وعمل كشوفات بأسماء المستفيدين في تلك الدفعة.