أسماء المقبولين في وظائف الحرس الوطني 1442 جدارة رجال

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عمر شويل - جدة أسماء المقبولين في وظائف الحرس الوطني 1442 رسميًا حيث تم الإعلان منذ لحظات عن الاسماء المرشحين مبدائيًا في وظائف الحرس الوطني علمًا بأن القبول ليس نهائي وانما يحتاج إلى إجراء المقابلة الشخصية، وفي هذا المقال سنتعرف على القائمة الرسمية لـ المتقدمين من الرجال الذين تم قبولهم مبدائيًا.

قائمة أسماء المقبولين في وظائف الحرس الوطني 1442

تم إصدار القوائم على شكل Pdf ولكن فريق ثقفني استطاع وبجدارة الحصول على القوائم الرسمية، يُمكنك البحث جيدًا عن أسمك ومن ثم الاطلاع على المرتبة التي تم القبول بها والتأكد من الهوية الوطنية، ومن ثم معرفة اليوم والتاريخ المُسجل للمقابلة.

المرشحين مبدائيًا في وظائف الحرس الوطني رجال

يُرجى مراجعة القائمة أكثر من مرة والتأكد من موعد المقابلة حيث يتم استبعاد أي شخص لم يُجري المقابلة في الموعد المحدد، كما شددت على أهمية توفر الأوراق المطلوبة، وأيضًا الشروط حيث تتم المقابلة في مركز التدريب والبرامج الثقافية الذي يقع داخل مدينة الملك عبد العزيز السكنية، وجاءت قائمة المرشحين من الرجال كما يلي:

شروط حضور مقابلة وظائف الحرس الوطني

في حال أن كُنت من المقبولين في الوظائف لابد من الحضور في الموعد المُحدد مع مراعاة إحضار الآتي:

صورة أصلية من الهوية الوطنية.

وثيقة التخرج مع التقدير العام والتخصص.

نسخة من السجل الأكاديمي.

عدد ثلاث صور حديثة مقاس 6*4 مكشوف الرأس مع كتابة البيانات خلف الصورة.

نسخة من شهادة الخبرة والدورة المطلوبة في الوظيفة التي تم التقديم عليها.

يُرجى العلم بأن الحضور يتطلب أيضًا الالتزام بالوقاية جيدًا حيث تم التقديم على موقع جدارة للتوظيف والمتابعة إلكترونية للسيطرة على الوباء علمًا بأن أسماء المقبولين في وظائف الحرس الوطني ما هو ألا قبولًا مبدائي، يتم تأكيده بعد المقابلة، يُمكنك التعليق بأسمك وسوف يتم الرد عليك سوء قبلت أم لا في المقابلة المبدائية.