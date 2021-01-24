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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء تسجيل الطلبة المستجدين في الصف الأول الإبتدائي من خلال نظام نور للعام الدراسي 1443، وهذا من خلال تسجيل ولي الأمر، حيث إتخذت الوزارة تلك الخطوة إستعدادًا منها للعام الدراسي الجديد 1443 من خلال تقسيم فترات التسجيل على مراحل مختلفة، وذلك من منطلق التيسير على أولياء الأمور.

نظام نور تسجيل طالب جديد للعام الدراسي 1443 خطوات التسجيل

يُسمح التسجيل للطلبة والطالبات الجدد للصف الأول الإبتدائي من خلال نظام نور وفقًا لشروط خاصة، ويشمل التسجيل الطلاب السعوديين والغير سعوديين كذلك، كما يشمل التسجيل التقديم في مدارس تحفيظ القرآن المعتمدة، والمدارس العالمية، والأهلية، والأجنبية، حيث يبدأ التسجيل إعتبارًا من يوم الأحد 24 يناير 2021، الموافق 10 جمادى الآخر 1442، ويستمر حتى 26 سبتمبر 2021، الموافق 19 محرم 1443، أو حتى إنتهاء الأماكن المتاحة.

نظام نور

هو نظام أسسته وزارة التعليم السعودية لدعم الطلاب وأولي الأمر بكل ما يخص التعليم في السعودية، حيث يتم من خلال النظام معرفة نتائج الطلاب، وكذلك يمكن للمعلمين والمدراء إدخال درجات الطلاب وتدوينها على النظام، حتى يتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم بكل سهولة، كما يمكن الإستعانة بالنظام للتسجيل في منصة مدرستي التعليمية، فهو بمثابة دليل شامل للطلاب والمعلمين وأولي الأمر؛ للمساهمة في تيسير العملية التعليمية على الطالب.

التسجيل في نظام نور

التسجيل في نور هو بالخطوة اللازمة لتسجيل الطلاب المستجدين في أولى إبتدائي، والتيي من خلالها يتم تحديد المدرسة المراد الإلتحاق بها، ويتم تسجيل طالب جديد من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للتسجيل في نور. كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لكلاهما. إدخال رمز التحقق الموجود في خانة رمز التحقق. النقر بالمؤشر على تسجيل الدخول للدخول إلى النظام. إدخال بيانات الطالب وتحديد المدرسة المراد إلحاقه بها. إتمام عملية التسجيل للتأكد من تسجيل الطالب في المدرسة المحددة.

الخطة الزمنية لتسجيل طالب جديد

يتم التسجيل لطلاب أولى إبتدائي وفقًا لخطة زمنية تنقسم إلى 8 مراحل، منهم 7 متعلقين بمن أتموا عمر 6 سنوات أو أقل 90 يوم، وحتي 11 و 3 شهور، بينما المرحلة الثامنة تتعلق بمن يقل عمرهم 180 يوم عن 6 سنوات.

عرضنا لكم تفاصيل التسجيل في نظام نور السعودي لإلتحاق الطلاب الجدد بالصف الأول الإبتدائي بالمدارس المعتمدة من وزارة التعليم، حيث سردنا شروط وموعد تسجيل الطلاب، كما عرضنا خطوات التسجيل بكل التفاصيل، حتى يتثنى لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم إلكترونيًا مع أخذ التابير اللازمة المفروضة حاليًا في المملكة.