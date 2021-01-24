نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد 1442 وخطوات فتح حساب ولي الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية باب التقديم للطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية، زاد البحث عن كيفية التسجيل في نظام نور 1442هـ، لتسكين طلاب أولى ابتدائي في المدارس التي يختارها أولياء الأمور، إذ يبدأ التقديم في مدارس القرآن بدءًا من اليوم الأحد 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل، فيما يبدأ في المدارس العامة بنظام المفاضلة من يوم 7 فبراير المقبل وحتى 25 من الشهر نفسه، فيما يأتي ذلك ضمن الخدمات العديدة التي يوفرها نظام نور noor للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، للتسهيل عليهم، سيما في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، التي فرضت إجراءات احترازية من بينها إغلاق المدارس والجامعات في المملكة.

كيفية التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد “1442 – 1443”

نوضح كيفية التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد “1442 – 1443″، حيث يجري ذلك إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة المدرسة أو الإدارة التعليمية، وذلك على النحو الآتي:

الدخول إلى نظام Noor التعليمي عبر شبكة الإنترنت. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. الضغط على “تسجيل الدخول”. الدخول إلى صفحة تسجيل الأبناء. نختار تسجيل طالب جديد. كتابة رقم الهوية أو رخصة إقامة الطالب. تحديد صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر. نحدد عمل ولي الأمر. إدخال بيانات الطالب ثم إدخال بيانات المدرسة. إرفاق المستندات المطلوبة ومن ثم علينا تأكيد الطلب.

تسجيل ولي أمر جديد في نظام Noor

لا يستطيع ولي الأمر التقديم لابنه أو ابنته في نظام Noor، إذا كان لا يملك حسابًا في هذا النظام، فيما يمكنه بكل سهولة، إنشاء حساب ولي أمر جديد، كما جاء على النحو الآتي: