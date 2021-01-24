“الشؤون البلدية” تطلق مشروع تطوير وإدارة أصول فندقية ومجمع تجاري في مركزية المدينة المنورة

بلادي – الرياض :

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل مشروع تطوير وإدارة أصول فندقية ومجمع تجاري في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة.

وأوضح الحقيل اليوم (الأحد) أن المشروع يعد من مشاريع مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي، لتحسين جودة الحياة في المنطق.

وتبلغ مساحة المشروع 3.550 ألف متر مربع، ويبعد 400 متر عن الحرم النبوي.