أمانة جدة تبدأ إزالة 60 عقاراً مخالفاً وآيلا للسقوط بحي مدائن الفهد

بلادي – الرياض :

بدأت أمانة جدة اليوم (الأحد) في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط بالإضافة لمحلات وورش مخالفة لنظام البناء واستعمالات الأراضي، وذلك ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي مدائن الفهد.

وأوضحت أن الإزالة شملت 60 عقاراً، وجاءت بعد رصد العديد من المخالفات داخل الحي بجانب استخدام مساكن تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بالانهيار.

وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية التي شملت وقف العين العزيزية والشرطة وشركتي الكهرباء والمياه، وتم قبل بدء الإزالة إشعار المواقع وإيقاف الخدمات عنها.