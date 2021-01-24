نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف بنك البلاد تعرف على الوظائف الشاغرة بالمملكة العربية السعودية الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة تم الإعلان عن وظائف بنك البلاد ، حيث تم توفير أكثر من 40 وظيفة من وظائف بنك البلاد شاغرة، حيث توفر مجموعة من الأعمال لمواطنين المملكة العربية السعودية، حيث أعلن بنك البلاد للحاملين للشهادات الدبلومية وما يعادلها عن وظائف متاحة بالبنك، كما أن العمل سوف يتم أيضًا في المراكز التابعة للبنك.
وظائف بنك البلاد الشاغرة
قام البنك بالإعلان عن الوظائف المتاحة، وسوف تكون تلك الوظائف في عدد من مدن المملكة العربية السعودية، ومن تلك المدن التي بها وظائف شاغرة:
- مدينة الرياض.
- مدينة جدة.
- مدينة تبوك.
- مدينة ينبع.
- مدينة الخبر.
- مدينة الدمام.
- مدينة القصيم.
- مدينة الخرج.
- المدينة المنورة.
- مكة المكرمة.
الوظائف المتاحة في البنك
- وظيفة خدمة العملاء ( انجاز )، والعدد المتاح هو 10 من الوظائف الخالية.
- وظيفة خدمة العملاء ( شبكة الفروع )، والعدد المتاح هو 10وظائف.
- وظيفة الخدمات المصرفية ( شبكة الفروع )، والعدد هو 10 وظائف متاحة.
- وظيفة الخدمات المصرفية ( انجاز )، العدد المتاح 10 وظائف خالية.
وقت وميعاد التقديم على الوظائف
سوف يكون التقديم في والوظائف الشاغرة بداية من 12 فبراير للعام الحالي، حتى 12 مارس من نفس العام، وسوف يكون التقديم على الوظائف الشاغرة بالمملكة العربية السعودية، وسوف يتم التسجيل في الوظائف الشاغرة عبر الموقع الرسمي لـ بنك البلاد، وللتسجيل ( اضغط هنا ).
وظائف بنك البلاد 2021 الشاغرة
قام البنك بالإعلان عن وظائف متاحة من خلال موقع الإلكتروني، حيث يقوم بتوفير عدد من الوظائف للمواطنين، حيث يوجد وظائف تحتاج إلى خبرة وأيضًا يعلن عن وظائف متاحة لا يشترط بها الخبرة أبدًا وتلك الوظائف متاحة للجنسين رجا ونساء، ويعلن البنك عن احتياجه لتك التخصصات والوظائف المتاحة في جميع فروعه بكافة المدن ومن التخصصات التي يطلبها البنك.
- مواطنون تخصص إدارة.
- مواطنون تخص هندسة.
- مواطنون تخصص تسويق.
- يحتاج البنك إلى أشخاص متخصصون في المحاسبة.
- يحتاج أيضًا إلى تخصصات علوم الحاسب الآلي.
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