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عمر شويل - جدة رابط تسجيل طلاب أول ابتدائي عبر نظام نور 1443، يعد نظام نور أحد الأنظمة التعليمية بالمملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور؛ حيث تمكن أولياء الأمور من الإطلاع على نتائج الاختبارات الفصلية لأبنائهم، بالإضافة إلى تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودي عن بدء استقبال طلبات تقديم الطلاب للعام الدراسي 1443 هـ، وذلك وفق خطة زمنية محددة عبر نظام نور التعليمي.

رابط تسجيل طلاب أول ابتدائي عبر نظام نور 1443

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن اعتماد تسجيل الطلاب الجدد بدءًا من اليوم الأحد، و استقبال طلبات التسجيل عبر نظام نور؛ حيث أنها أتاحت رابط نظام نور للتسجيل من خلاله، وذلك وفق خطة زمنية على مراحل متعددة، على ألا يقل سن الطالب المتقدم عن خمس سنوات وتسعة أشهر كحد أدنى، ولا يزيد عن 11 عام وثلاثة أشهر.

مواعيد تسجيل الطلاب عبر نظام نور 1443 هـ

أكدت وزارة التعليم على أن التقديم سيكون وفق خطة زمنية لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، على أن يبدأ التسجيل اعتبارًا من اليوم الأحد ويستمر حتى تسجيل كافة الطلاب وسد العجز في الأماكن الشاغرة في 19/2/1443 هـ، وقد شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية، والحرص على التباعد؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا، وقد حددت مواعيد التسجيل كالتالي:

تسجيل الطلاب الجدد في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي تعمل بنظام المفاضلة في 11/6/1442 هـ.

يبدأ تسجيل الطلاب سواء الحاملين للجنسية السعودية أو غيرها من الجنسيات الأخرى في المدارس الأهلية والأجنبية والعالمية “التي تعتمد البرامج الدولية” في 11/6/1442 هـ.

تسجيل الطلاب من جميع الجنسيات في عمر خمس سنوات ونصف في نظام نور 4/10/1442 هـ، وذلك بالنسبة لطلاب الروضة الحكومية والأهلية المعتمدة.

تسجيل الطلاب من جميع الجنسيات الذين حصلوا على الروضة في المدارس الدولية والأجنبية وغيرها ممن تطبق البرامج الدولية، سواء من داخل أو خارج المملكة سيكون في 7/1/1443 هـ.

تنتهي فترة التسجيل في 19/2/1442 هـ.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين فس نظام نور

يستطيع ولي الأمر التسجيل في نظام نور من خلال الخطوات التالية: