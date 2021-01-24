نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما في وفاة مواطنة في محافظة الخرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج، تلقت بتاريخ 6 / 6 / 1442 هـ بلاغاً من مواطنة عن تغيب ابنتها (26 عامًا).

وأسفرت نتائج إجراءات الاستدلال الأولية والمتابعة الأمنية عن العثور على جثمانها مدفوناً بمنطقة صحراوية تبعد مسافة ( 10 كلم ) عن المحافظة، وتم القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفائها ووفاتها، ويجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.