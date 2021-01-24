أوامر ملكية جديدة 1442 تخص الشأن السعودي وكالة الأنباء السعودية واس

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عمر شويل - جدة أوامر ملكية جديدة 1442 ، أصدر سمو الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية جديدة اليوم 1442 ونشرت وكالة الأنباء السعودية واس الأوامر الملكية الجديدة منذ قليل والتي تضمنت ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليصبح اسمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفيما يلي عبر السطور القادمة سنتعرف على ملخص صدور أوامر ملكية جديدة اليوم 1442.

أوامر ملكية جديدة 1442

أوامر ملكية جديدة 1442 ، وفي نفس السياق فقد أصدر سمو الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية جديدة بخصوص تعيين الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وانتشرت منذ قليل الكثير من التدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر واحتل الهاشتاج #اوامر_ملكية موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية.

أوامر ملكية اليوم 1442

جاءت الأوامر الملكية الجديدة اليوم 1442 ، حيث أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي بتعيين الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليصبح اسمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفيما يلي نص الأوامر الملكية ١٤٤٢.

وفيما يلي نص الأوامر الملكية اليوم بحسب وكالة الأنباء السعودية: الرقم: أ / 322 التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آتٍ: أولاً: تضم وزارة “الإسكان” إلى وزارة “الشؤون البلدية والقروية” ، ويُعدل اسمها ليكون “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان “. ثانياً: يُعين معالي الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان. ثالثاً: يُعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه، ويُعين محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير. رابعاً: يُعين معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير خامساً: يُرقى اللواء / سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى ( مدير عام الجوازات ) إلى رتبة فريق. وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي: 1 ـ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها. 2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وكان ذلك هو نص أوامر ملكية جديدة اليوم 1442 ،وسنتابع معكم المزيد لما سيتم نشره عبر وكالة الأنباء السعودية والديوان الملكي السعودي فيما يخص صدور أوامر ملكية جديدة اليوم 1442.