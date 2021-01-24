نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت إيداع المساعدة المقطوعة 1442هـ وطريقة التسجيل وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، أن التقديم على المساعدة المقطوعة مفتوح لجميع المواطنين السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وقالت الوزارة أن إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي ليس مرتبط بوقت محدد، ولا يتم صرفها شهرياً، ولكن تصرف في أي وقت خلال السنه، ويتم صرفها من خلال أمر ملكي لأنها منحة تقدمها المملكة للمواطنين السعوديين حتى تعينهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية ورفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، وناشد عدد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإصدار أمر ملكي بصرف المساعدات المقطوعة، وخاصة للمواطنات السعوديات الأرامل حتى تعينهم على تلبية متطلباتهم الضرورية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة وشروط الاستحقاق.

شروط المساعدة المقطوعة 1442هـ

هناك بعض الشروط الواجب توفرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والجنسية، ويستثنى من ذلك الشرط الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين، وزوج السعودية الأجنبي وأبنائها. عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة الحد المانع للصرف. لا يكون لدى الراغبين في الحصول على هذه الإعانات النقدية أي أراضي زراعية أو أملاك عقارية أو سجلات تجارية. لا يقل السن عن 35 عاماً في وقت التقديم على المقطوعة. المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي، تصرف مرة كل عام لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، بشرط ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي دخل آخر غير معاش الضمان. المساعدات المقطوعة تصرف كل عامين، إذا كان المتقدم لديه دخل ثابت غير معاش الضمان الاجتماعي. تصرف حسب أسبقية التقديم عليها، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار حسب أولية التسجيل. أعلى حد للمساعدات النقدية هو 30 ألف ريال سعودي، وتكون المبالغ المالية التي يحصل عليها المواطنين ليست واحدة، لأنها تتوقف على الدخل الشهري، وعدد الأفراد الأسرة لمتقدم.

طريقة التسجيل في المساعدات المقطوعة

توجد بعض الخطوات الضرورية التي يجب علينا إتباعها في طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة وهى كالآتي:-

الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الموجود على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

الموجود على موقع . قيام الشخص الذي يريد التسجيل في المساعدات المقطوعة تسجيل مستخدم جديد.

تسجيل مستخدم جديد. كتابة رقم الهوية الوطنية للشخص الذي يرغب في الاستفادة من هذه المنحة المقطوعة.

تدوين تاريخ الميلاد حتى تستطيع الوزارة تحديد سن المتقدم وهل ينطبق عليه شرط السن أم لا.

تسجيل رقم الهاتف الجوال مع تأكيد هذا الرقم مرة أخرى.

كتابة الباسورد ويجب أن يتكون من حروف إنجليزية كبيرة كابتل وأرقام.

كتابة رمز التحقق الشخصي الظاهر على الشاشة.

الضغط على أيقونة التعهد، ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

تسجيل الرمز الذي يتم إرساله عبر الجوال المسجل في مقطوعة الضمان الاجتماعي ، مع تأكيد الرمز مرة أخرى.

، مع تأكيد الرمز مرة أخرى. سوف تظهر لنا شاشة عليها جميع البيانات.

نقوم بكتابة كل الخانات الفارغة بكل دقة ووضوح.

تسجيل الاسم كاملاً، والجنس سواء كان المتقدم ذكر أو أنثى، وكتابة عنوان المتقدم بالتفصيل، ووظيفته، وصافي الدخل الشهري مع إحضار ما يثبت الدخل إن وجد دخل، والمؤهل العلمي الحاصل عليه المستفيد، والقدرة على أداء الأعمال، والسن.

تسجيل بيانات سكن المستفيد بالتفصيل، وكتابة العنوان البريدي، والحي التابع له السكن، واسم الشارع، ورقم الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.

تسجيل رقم حساب البنك واسم البنك المستخرج منه الحساب، حتى يتم إيداع قيمة المساعدة المقطوعة السعودية في هذا الحساب عند صدورها.

في هذا الحساب عند صدورها. أن يقدم المواطن الذي يريد الحصول على هذه المساعدات بيانات الدخل الشهري.

الموافقة على كل شروط التقديم.

الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة 1442هـ

تم تحديد الفئات التي يحق لها الحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-