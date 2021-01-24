نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ وفق بيان مجلس الشورى السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ ، هو برنامج يستهدف الشباب والبنات السعوديين، لإلحاقهم بجميع الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص، وخاصة في الوظائف العالية الأهمية، وفق البيان الذي تم إصداره اليوم، عقب الانتهاء من انعقاد لجنة الإدارة والموارد البشرية، في مجلس الشورى السعودي، لأثناء اجتماعها لمناقشة التقرير السنوي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد جرى تصريح عبر الحساب الرسمي للمجلس من خلال تويتر، أن برنامج توطين لعام 2021م، يهدف لتوطين المهن الفرعية، وتشمل مهن المحاسبة، والهندسة، والاتصالات، وتقنية المعلومات، إلى جانب إصدار لائحة تهدف لتنظيم نشاط العمل الحر، بالإضافة إلى إطلاق منصة لإصدار وثائق ممارسة العمل الحر.

مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ

وقد ذكرنا سابقًا أن الموارد البشرية السعودية تستهدف توظيف 115 ألف شاب بالقطاع الخاص، والجدير بالذكر أن برنامج توطين، هو واحد من أهم برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تم إطلاقها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي تم تنفيذها على مدار عامين حتى الآن منذ بداية إطلاقها، ويعد ذلك أقوى دليل لكل مواطن سعودي، على أن القيادة الرشيدة تعمل بكل جهدها، لتوفير راحة المواطن السعودي، على كافة المستويات، بداية بالمسكن والوظيفة، وحتى تحقيق طموح شباب وبنات المملكة، والجدير بالذكر أيضًا، أن رؤية 2030م، هي رؤية طموحة هدفها الوصول بالمملكة للعالمية وجعلها نموذج رائد في جميع المجالات.

توطين الشباب السعودي في مجالات القطاع الخاص وفق ميزانية 2021م

وكما ذكرنا سابقًا أن برنامج توطين والذي تم تدشينه عام 2019م، قد حاز بمصداقية واسعة خاصة بعد إعلانات التوظيف المتتالية منذ عام 2020م المنصرم، وبالعام الحالي صدر أول إعلان عن مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، وقد ناقش الاجتماع أيضًا التوسعة في مشاركة النساء مجال العمل بالمملكة، وهو ما تم بالفعل من خلال الإعلان عن وظائف نسائية شاغرة بالمملكة، وسوف يتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن مزيد من الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص بالتخصصات المختلفة السابق ذكرها، وفق ميزانية 2021م، والتي تم الإعلان عنها سابقًا.

توطين المهن الفرعية واستهداف متميزي الخريجين

وقد تطرق اجتماع اليوم لمجلس الشورى السعودي، بلجنة إدارة الموارد البشرية السعودية، أن توظيف 115 ألف شاب واستقطاب الخريجين المتميزين، هو الهدف الذي يسعى المجلس لتنفيذه في الأيام القادمة، وفقًا للخطة الموضوعة سابقًا، عن طريق إطلاق برنامج تأهيل المتميزين، وهو برنامج خاص بتدريب الخريجين المتميزين غير العاملين من الجنسين، لتأهيلهم للعمل مع الجهات الحكومية المشاركة، وهو ما حدث فعليًا في الإعلان عن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه السعوديين، وقد تم وضع الشروط التالية للمنطبق عليهم أحقية التوظيف ومنها التالي: