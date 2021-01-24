نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوامر ملكية سعودية إعفاء وزراء ومسؤولين بالمملكة بتعين فهد المبارك محافظ للبنك المركزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوامر ملكية سعودية؛ حيث تم إصدار مساء الأحد اليوم 24 من شهر يناير لعام 2021 م، واليوم الحادي عشر من شهر جماد الثاني لعام 1442 هـ أوامر ملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر هامة تخص المملكة العربية السعودية ومسؤليها ووزرائها، حيث تم تعيين مجموعة من الوزراء والمسؤولين الجدد في المملكة وإعفاء مسؤوليها الفعليين، وأيضاً تشمل تلك الأوامر ضم وزارة الإسكان الي وزارة أخري، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء (واس) الخاصة بالأخبار السعودية الحصرية.

أوامر ملكية سعودية

أهم الأوامر التي وضعها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) أنه يتم ضم وزارة الإسكان السعودية الي وزارة الشؤون ليصبح أسم الوزارة الجديد الآن “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتعين وزير الشؤون الحالي الوزير ماجد بن عبد الله بن حمد الحقل علي رأس الوزراء.

تضمنت أوامر ملكية سعودية علي إعفاء الوزير فهد بن عبد العزيز من وزارة الدولة وعضوية مجلس الوزراء كمنصبة الأسبق،وتعينه وزيراً بالديوان الملكي السعودي

وأيضاً تم إعفاء المحافظ إعفاء أحمد بن عبد الكريم الخليفي من منصبه ألا وهو محافظ البنك المركزي، وتعيين فهد بن عبد الله بدلاً عنه برتبة وزير.

تشمل الأوامر ترقية سليمان بن عبد العزيز بن اليحيي المدير العام للجوازات الي فريق.

فهد المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي

فهد المبارك كان منصبه الأسبق قبل إصدار الأمور الملكية اليوم بتعينه محافظ للبنك المركزي السعودي عضو مجلس الوزراء السعودي والمبعوث الدبلوماسي للسعودية ضمن مجموعة العشرينات، كما كان منصبه قبل الحصول علي منصب عضو الوزراء محافظ لمؤسسة النقد العربي لمدة قد وصلت الي 6 أعوام متتالية، وأيضاً تولي منصب عضو لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية قبل ذلك لمدة 6 أعوام أيضاً وفي الوقت ذاته رئيس لمجلس (التداول) شركة السوق المالي لمدة قد وصلت الي 9 سنوات بداية من عام 2003 م، حتي عام 2011 م.