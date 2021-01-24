نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمر ملكي 1442 | دمج وزارة الإسكان مع الشؤون البلدية والقروية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر اليوم أمر ملكي، حيث أصدر الملك حفظه الله قراراً برقم 322 بتاريخ يوم الأحد الموافق 11 من جمادى الآخرة عام 1442، يفيد بضم وزارة الإسكان مع الشؤون البلدية والقروية، وقد أفاد خادم الحرمين الشريفين أن قرار ضم وزارة الإسكان مع الشؤون القروية أحد القرارات الهامة التي ستعود بالنفع علي المملكة ومواطنيها خلال الفترات القادمة، وبعد الدمج الجديد تصبح مسماها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأعلن الملك سلمان أنه تم تعيين ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيراً خاصاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم تفاصيل الأمر الملكي الجديد للملك سلمان.

تفاصيل الأمر الملكي لدمج وزارة الإسكان مع الشؤون البلدية والقروية

جاء نص الأمر الملكي الجديد نصه كالتالي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك دولة المملكة العربية السعودية

بعد القيام بالاطلاع على نظام الحكم الأساسي الذي صدر بأمر ملكي رقم أ / 90 في تاريخ 27 / 8 / 1412 هجرياًـ، وأيضاً تم الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الذي صدر بأمر ملكي رقم أ / 13 في تاريخ 3 / 3 / 1414 هجرياً، وبعد رؤيتنا علي كافة الأنظمة والأوامر الملكية وكافة القرارات ذات الصلة المرتبطة، وبعد تحديد المصلحة العامة للمملكة تم اتخاذ القرارات التالية:

يتم ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليصبح اسمها بعد الأمر الملكي“وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ”. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقةـ خلال فترة لا تتعدي 3 أشهر من تاريخ الإعلان عن الأمر الملكي الجديد من أجل القيام بالتالي: