رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442هـ برقم السجل المدني السعودي

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عمر شويل - جدة مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442هـ ، هي من أهم المساعدات التي يتم تقديمها للمواطن السعودي، لمساعدته على تلبية احتياجاته اليومية الضرورية، وبرنامج المساعدة المقطوعة قامت بإنشائه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وكان الهدف منه هو مساعدة الأسر السعودية محدودة الدخل، والأسر الفقيرة، ومساعدة الأرامل والمطلقات، والعجزة والشيوخ من كبار السن، ووضعت شروط معينة للحصول على المساعدات المقطوعة، حتى تصل هذه الإعانات لمستحقيها من المواطنين، وطالبت الوزارة المواطنين الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الجديد للاستعلام والتسجيل، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري بشرح شروط الحصول على هذه المساعدات.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442هـ

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على مقطوعة وزارة الموارد البشرية وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة سعودي أو سعودية الجنسية. لا يزيد سن الشخص المتقدم عن 30 عاماً، أثناء التقديم للحصول على هذه الإعانات. لا يتجاوز الدخل الشهري الصافي الحد المانع لصرف المساعدات المقطوعة. لا يكون لدى المواطن السعودي الذي يرغب في الحصول على هذه المساعدات أي سجلات تجارية. لا يكون لدى الشخص المتقدم أي أراضي زراعية أو عقارات. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد المبلغ الذي يحصل عليه الشخص المتقدم، بعد قسمة صافي الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة. تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442هـ مرة كل عام، لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر محدودة الدخل، بشرط مرور عام من تاريخ أخر صرف لهذه الإعانات. يتم صرف المساعدة المقطوعة السعودية مرة كل عامين، للأشخاص الذين يحصلون على دخل إضافي غير معاش الضمان الاجتماعي، بشرط ألا يتجاوز هذا الدخل الحد المانع لصرف هذه الإعانات. تكون الأولوية في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي للمواطنين الذين كانت لهم الأسبقية في عملية التقديم، حيث يأخذون دون متقدم في قوائم الانتظار.

الحالات التي تستحق المساعدة المقطوعة

حدد الضمان الاجتماعي السعودي الفئات التي تستحق مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442هـ وهى كالآتي:-

الأسر السعودية الفقيرة ومحدودة الدخل وليس لديها مصدر يعينها على تلبية احتياجاتها.

المواطنين السعوديين الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي وليس لديهم دخل آخر.

السعودية المتزوجة من غير سعودي ولديها أبناء تعولهم.

المواطنين الذين يعانون من العجز الكلي أو الجزئي.

المطلقة وتعول أبنائها وليس لديها دخل شهري.

الأرامل الذين ليس لديهم مصدر رزق ويعولون أطفال.

أبناء السجناء وأسرهم.

الشيوخ من كبار السن ولا يستطيعون القيام بتلبية متطلبات أسرهم.

مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442هـ لشهر صفر

ينتظر المواطنين السعوديين أن يصدر الأمر السامي بصرف المساعدة المقطوعة السعودية خلال شهر جمادي الآخر 1442هـ، لأن الكثيرين من هؤلاء المواطنين، يعتمدون على هذه المساعدات المقطوعة في تلبية الاحتياجات الضرورية لهم، وخاصة المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل، ومنذ فترة ليست بالقليلة لم تصرف هذه المساعدات، ويأمل الكثيرين أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإصدار أمر ملكي بصرف هذه الإعانات مرة أخرى.