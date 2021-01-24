نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة والاستعلام عن أسماء المستفيدين من المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة تعد من أحد أهم برامج الدعم التي أعلنت عنها الحكومة السعودية منذ عام 2017 حيث تقدم المقطوعة للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود والمنخفض وذلك حرصاً من الدولة على الاهتمام وتوفير أساسيات واحتياجات العيش للأسر الفقيرة وتوفير الحياة الكريمة لهم حيث يتم صرف مبلغ محدد من المال يصل إلى ثلاثون ألف ريال على دفعات متقطعة وزاد القلق لدي المستفيدين من المقطوعة بسبب تأخر موعد الصرف ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالمساعدة وهل هناك موعد محدد أعلنت عنه الوزارة لصرف المقطوعة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالمساعدة المقطوعة

يمكن الاستعلام عن أسماء مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع .الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.

بعد ذلك يتم الضغط على زر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الهوية الوطنية للشخص المستفيد.

بعد كتابة رقم الهوية الوطنية اضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لك النتائج.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم للحصول على المساعدة وهذه الشروط هي:

أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية وأن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم. لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وثلاثون عاماً. لا يزيد الراتب الشهري عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. يجب أن لا يكون المتقدم مشمول في الضمان الاجتماعي.

هل هناك موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة

إلى الآن لم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد محدد لصرف المقطوعة وذكرت الوزارة أنه فور الانتهاء من مراجعة أسماء المتقدمين للحصول على المساعدة سوف يتم إعلان موعد محدد للصرف وأن ذلك التأخر جاء نتيجة لوجود أعداد كبيرة من المتقدمين للإستفادة من المساعدة وذكرت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن موعد صرف المساعدة خلال الفترة المقبلة.