نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوامر ملكية بخصوص وزارتي الإسكان والشؤون القروية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أوامر ملكية تخص وزارتي الإسكان والشؤون القروية، وذلك بعد الإطلاع على العديد من الأنظمة المختلفة التي أصدرت سابقاً سواء من نظام الحكم، أو من النظام الخاص بمجلس الوزراء وعلى ذلك فقد كانت القرارات حول تعين العديد من الوظائف المهمة في الدولة وضم وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتصبح وزارة واحدة تحت اسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أوامر ملكية

قام الملك سلمان بن عبد العزيز باتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات المهمة التي تساعد على تطوير المملكة العربية السعودية، وتحقيق رؤيا 3030 فقد جاءت تلك القرارات المهمة بعد دراسة جميع جوانب القرارات السابقة، وقد ذكرت القرارات على المنوال التالي:

يتم عمل ضم لوزارتي الإسكان والشؤون القروية لتصبح تحت سقف وزارة واحدة وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .

. كما أوصي بأصحاب الكفاءات والخبرة ليتم تمكينهم من أنهاء تلك المهمة في فترة ثلاثة أشهر.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ليتم تنفيذ تلك القرارات عبر تحديد قوائم خاصة بالموظفين والمعدات وغيرها من الأدوات المتعلقة بالوزارتين.

يتم الاطّلاع على جميع القرارات السابقة والتعرف على مدي التأثر في أنظمة الوزارتين مع تحديد وحل أي مشكلة.

يجب إيصال تلك الأوامر للمسؤولين للبدء في تنفيذها فوراً وقت صدورها.

أوامر ملكية بخصوص وزارة الشؤون البلدية والقروية

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية من خلال بعض القرارات التي تتعلق بتطوير المملكة والتي يتوجب البدء في تنفيذها فور الانتهاء منها وقد كانت القرارات الخاصة بتعينات الوزارة وذلك بعد الإطلاع على جميع القرارات المتعلقة بالنظام الأصلي لحكم الدولة حسب الأمر الملكي الذي صدر( أ/ 90) تاريخ 27/8/1412هـ والقرارات التي تليه فقد قام الملك بإصدار المرسوم الجديد والذي منح الأستاذ/ ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل منصب وزير للشؤون البلدية والقروية، ويتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة فوراً، كما قام بإقالة الدكتور/ فهد المبارك من منصبة من مجلس الوزراء، كما أقال محافظ البنك السعودي من منصبه، وقد عين الدكتور/ أحمد الخليفي مستشار داخل الديون الملكي، وقد منح اللواء/ سليمان اليحيى القائم بمنصب مدير عام بالجوازات ترقية لرتبة فريق ويتم تنفيذ جميع القرارات من خلال الجهات المعنية.