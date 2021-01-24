نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب عدد ساعات العمل الإضافية بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نقد لكم في بداية الأمر تعريفا عن عدد ساعات العمل الإضافية داخل المملكة ويفيد بالآتي أن ساعات العمل الإضافية هي الساعات المحتسبة بعد عدد ساعات العمل الرسمية التي تم الاتفاق عليها في عقد العمل بين المواطن والشركة، أنه في الغالب يكون عدد ساعات العمل الرسمية لا تزيد عن 10 ساعات خلال اليوم، وذلك للعمل علي راحه المواطنين ولمقدرتهم الصحية والذهنية لتصبح بنفس الكفأة دون ضغط وإرهاق لدي المواطنين، وذلك حفاظا علي معدل الزيادة للإنتاجيه، فتقوم الدولة علي وضع القوانين علي عدد ساعات العمل الزائدة، توجد بعض الشركات علي عمل زيادة مكافأة للوقت الإضافي التي تقوم بتشجيع عمالها وتقدم لهم مكافأه علي العمل لوقت أضافي، وهذا يعد حافزا لدي الموظفين لتشجيعهم وتقديرا لمجهودهم، ومن هنا نذهب ألي نقطه لقوانين الأعمال الإضافية وهي

ماهو قانون عدد ساعات العمل الإضافية بالمملكة.

كيف لي أن أعرف طريقه احتساب ساعات العمل الإضافية وهي من الأشياء المهمة جدا ومن الأسئلة التي تشغل الكثير من المواطنين المقيمين بالعمل داخل المملكة، من أجل أن تعرف هل يستحق الأمر أن بأن يقوم المواطن لزيادة عدد ساعات العمل لديه ام لا يستحق، أن ساعات العمل الإضافية تكون بعد عدد الساعات الرسمية من العمل ، وتختلف القوانين في حساب الأجر المدفوع في عدد ساعات العمل الإضافية من مكان لمكان ، وبعض الشركات قد تزيد القيمة المحددة في القانون، ولكن من المستحيل أن تقل، لذلك عند معرفتك لقانون عدد ساعات العمل الإضافية تعرف الأجر المناسب لساعات العمل الإضافية، وذلك من خلال وجود معادله حسابيه وهي كالاتي، ( عدد ساعات العمل الإضافية × الأجر الإجمالي للساعة + الراتب الأساسي للساعة × 50 % ) مثال علي ذلك لتعرف كيفيه حساب عدد الساعات الإضافية، ولنفترض أن كانت الساعة في راتبك الأساسي 20 ريال سعودي من خلال المرتب الأساسي، و30 ريال سعودي من خلال المرتب الفعلي، وأضاف عليهم الموظف 10 ساعات إضافية، فتصبح كالآتي: 10 × [30 + (20 × 50 %)] = 400 ريال، ومن الممكن أن بعض الشركات تعمل علي زيادة النسبة، فيتم الحساب على أيضا كما ذكرنا ف السابق، هذه هي الطريقة لحساب عدد ساعات العمل الإضافية في المملكة.

اومن المعروف والمعتاد علي الحكومة السعودية تعمل أنها دائمه التطوير فقامت أيضا على تطوير الأغلبية من القوانين في المملكة وبدأت في ذلك بالفعل.

ملحوظه هامه جدا عن نصوص قانون ساعات العمل الإضافية داخل المملكة.

وهي لابد أن يقوم صاحب العمل بدفع للموظف المواطن أجر إضافي لإتمام عدد ساعات العمل الإضافية وهذا يكون موازيا لأجر الساعة مضاف عليه أيضا 50 % من الأجر الأساسي لديه.