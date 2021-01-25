نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل القرارات الملكية الجديدة اليوم بتعيينات وتغييرات في بعض الوزارات 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرارات الملكية الجديدة اليوم ، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية مساء يوم الأحد الموافق 24/1/2021 ميلاديا الموافق 11/6/1442 هجريا، وتم نشر هذه الاوامر الملكيه الجديدة على بوابة الأنباء السعودية، الاوامر الملكية الجديدة بتعيينات وتغييرات في بعض الوزارات والهيئات في المملكة العربية السعودية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على القرارات الملكية الجديدة اليوم في السعودية التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

القرارات الملكية الجديدة اليوم 1442

بعد قيام ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز بالإطلاع على النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء والإطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية، وبناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدر الملك السعودي هذه الأوامر الملكية :

ضم وزارة ( الإسكان ) إلى وزارة ( الشؤون البلدية والقروية ) ليكون المسمي الجديد لها هو ( وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ) .

تنسيق هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخه بتنفيذ الأتي .

عمل استكمال للإجراءات النظامية اللازمة، لتنفيذ الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والوظائف والموظفين والأجهزة والممتلكات والبنوك والاعتمادات وغيرها .

عمل مراجعة للأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بالقرارات التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز، واقتراح ما يلزم بشأن تلك القرارات، لعمل استكمال للإجراءات النظامية اللازمة .

القرارات الملكية الجديدة اليوم للملك سلمان

تعيين معالي الأستاذ / ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيرا للشئون البلدية والقروية والإسكان .

يعفي معالي الدكتور / فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه .

يعفي معالي الدكتور / أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه .

يعين معالي الدكتور / فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير .

يعين معالي الدكتور / أحمد بن عبد الكريم الخليفي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير .

يرقي اللواء / سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم اليحيي ( مدير عام الجوازات ) لرتبة فريق .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم القرارات الملكية الجديدة اليوم 1442 التي أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية .