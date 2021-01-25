نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في رابط منصة تمكين الضمان الاجتماعي والأوراق المطلوبة والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة مبادرة تهدف لدمج مستفيدي الضمان عبر التسجيل في رابط منصة تمكين الضمان الاجتماعي والذي يقوم بتوفير فرص وظيفية لنقل المستفيدين من تمكين لمرحلة جديدة في حياتهم العملية والعلمية ويتم بالاتفاق مع الشركات والجهات التي تتبنى تدريب المستفيدين من مبادرة برنامج تمكين الضمان الاجتماعي وتعمل المبادرة على تأهيلهم لشغل الوظائف المناسبة بعد انتهاء فترة التدريب وذلك عبر قسم التمكين الاجتماعي.

فائدة منصة تمكين الضمان الاجتماعي

تعمل منصة تمكين الضمان الاجتماعي إلى السعي للعديد من الأهداف لمستخدمي المنصة واهم تلك الاستفادات هو:

يتمكن المستفيد من منصة تمكين الضمان في الحصول على فرصة عمل مناسبة.

تهدف إلى اعتماد المستفيد على الذات والعمل على زيادة الوعى ونشر ثقافة العمل.

توجيه المستفيدين إلى الأماكن المتاحة في كافة الجهات الوظيفية.

مساعدة المتدرب على التأقلم في بيئة العمل والوصول إلى ما يناسب القدرة الوظيفية للمستفيد.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مبادرة تمكين الضمان الاجتماعي

ولإتمام عملية القبول وتقديم طلب في مبادرة تمكين الضمان الاجتماعي يجب أحضار الأوراق والمستندات المطلوبة لمبادرة تمكين:

صورة الهوية الوطنية.

صورة شهادة المؤهل العلمي الأخير للمستفيد من الضمان الاجتماعي.

في حالة الحصول على شهادات دورات علمية يجب إرفاقها.

أرفاق شهادات الخبرة في حالة الحصول عليها.

ملئ استمارة طلب التوظيف ففي قسم التمكين.

طريقة التسجيل في رابط منصة تمكين الضمان الاجتماعي

وبعد أحضار أوراق التقدم نأتي لخطوة التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي وذلك بإتباع الشرح التالي لعملية التسجيل في تمكين الضمان 1442:

تسجيل الدخول إلي رابط منصة تمكين الضمان الاجتماعي.

كتابة الاسم والرقم السرى في الخانات المخصصة لكل خيار.

النقر على أيقونة ” أنشاء حساب”.

ملئ البيانات الشخصية في النافذة.

التأكيد ومراجعة البيانات.

بعد ذلك يتم رفع الأوراق والمستندات التي تم ذكرها بالأعلى.

النقر على أيقونة “تسجيل”.

الانتهاء من عملية التسجيل عبر منصة تمكين 1442.

يجب تحديث البيانات كل فترة وعند حدوث أي تغييرات أو أضافه دورات أو تدريبات للمستفيد من مبادرة تمكين للحصول على الوظيفة المناسبة لقدرات المستفيد في منصة تمكين الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1442

وهناك شرطان أساسيان لقبول تسجيل المستفيدين في منصة تمكين وهما:

للحصول على وظيفة استقلالية يجب ألا يقل عمر المواطن المتقدم عن 18 عام وألا يتجاوز عمر المتقدم عن 59 عام.

صلاحية الشخص المتقدم للعمل والقدرة على أداء الوظيفة المتقدم لها.

وبذلك يحصل المستفيد على وظيفة تناسب فدراته العلمية والبدنية وأيضاً يحص المستفيد من مبادرة تمكين على معاش شهرى.

رابط موقع منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1442 hrsd.gov.sa

رابط التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي إلكترونية والخاص بمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة 1442 للحصول على التدريب والتأهيل الوظيفي من خلال التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1442.