نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الراجحي الخيرية لإعانة الأسر ودعم المشاريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأعمال الخيرية والحصول علي مساعدة مالية من مؤسسة الراجحي الخيرية، وانتشار الكثير من المؤسسات التي تساعد الأسر الأشد احتياجاً إلى الدعم المالي ومثال ذلك مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لإعانة الأسر وشرح طريقة التقديم والحصول على المساعدة من مؤسسة الراجحي وكما تناولنا الحصول على دعم المسكن والسيارة من مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية.

من أجل مساعدة الأسر التي تحتاج إلى الدعم المادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى توقف غالبية حركة التجارة العالمية بين الدول مما أدى إلى انخفاض مستويات الدخل للمواطنين مما تطلب تدخل المؤسسات الخيرية في تقديم الدعم المالي وأكثرها مؤسسة الراجحي لإعانة الأسر.

منحة مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

الشيخ سليمان بن عبد العزيز بن صالح الراجحي كان رجل عصامي عمل في العديد من المهن الصعبة كطباخ وحمال وقهوجي وحارس في الأسواق حتى رزقه الله من فضلة وأصبح أحد انجح وأكبر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وتوسعت تجارته ورزقه الله من واسع فضلة ولأنه كان من الطبقة المعدومة مادياً فكان يشعر بالفقير والمحتاج لذلك عهد لإنشاء مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية في بداية عام 1403 هجرياً وصدر تصريح وزارة الشئون الاجتماعية لتتحول إلى العمل الخيرى الرسمي بداي من عام 1415 هجرياً وقدمت قرابة 1200 مشروع ووقف خيرى وأتم إنشاء الكثير من الفروع لمؤسسة الراجحي الخيرية داخل المملكة وقام الشيخ سليمان الراجحي بوقف جزيء كبير من ثروته لصالح مؤسسة الراجحي الخيرية.

مساعدات مؤسسة الراجحي المالية

قدمت مؤسسة الراجحي إعانات للأسر الأكثر احتياجاً وتقدر بحوالي 140 أسرة شهرياً

قدمت المؤسسة برامج توعية بهدف تحسين حياة الأسر التي تحتاج الدعم المالي.

لم تتوقف عن الدعم المالي فقط للأسر بل تأهيلهم وتحسين أوضاعهم وتوفير فرص عامل لائقة لذويهم تضمن لهم حياة كريمة.

احتلت مؤسسة الراجحي صدارة المؤسسات الخيرية التي تساهم في دعم الأسر في وزارة الشئون الاجتماعية.

طريقة الحصول على الدعم المالي من مؤسسة الراجحي الخيرية

كيفية الحصول على الإعانة المالية من قبل مؤسسة الراجحي الخيرية يكون بإتباع الخطوات التالية:

القيام بتقديم طلب مساعدة مالية من مصرف الراجحي.

شرح الحالة الاجتماعية للمتقدم وظروفه الأسرية ووضعة المالي.

القيام بإرسال طلب المساعدة المالية عبر البريد الاليكترونى الخاص بمؤسسة الراجحي لإعانة الأسر.

أو عن طريق استخدام رقم واتس مؤسسة الراجحي الخيرية ( 00966553632662) الذي تم تخصيصه لتلقى طلبات المساعدة المالية.

في حالة قبول طلبك مبدئياً سيتم مطالبتك بتقديم المستندات والأوراق الحكومية التي تدل على حالتك.

بعد مراجعة الأوراق التي تثبت أهليتك وصلاحيتك للحصول على الدعم المالي من مؤسسة الراجحي سيتم صرف المساعدة.

كيفية الحصول على الدعم المالي للمشاريع في مؤسسة الراجحي الخيرية

تدعم مؤسسة الراجحي المشاريع الناشئة والحرف.

مساهمة المؤسسة في دعم 1200 مشروع بالمملكة سنوياً.

تقديم منح للشركات الفعالة في السوق السعودي.

دعم المشاريع التي تخدم الابتكار والريادة في الأعمال.

دعم المشاريع التي تقوم على البحث العلمي والاستكشافات.

دعم المشاريع الخيرية وتوفر المؤسسة التدريب اللازم للقائمين عليها ومنحهم الدعم المالي.

وللتحول على الدعم المالي للمشاريع من مؤسسة سليمان الراجحي يرجي إرسال طلب المنحة من خلال البريد الاليكترونى لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.