نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية عبر بوابة أبشر المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت وزارة الداخلية السعودية إمكانية تجديد رخصة القيادة لسائقي المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية، وللحصول على هذه الخدمة يتوجب عليك توفير المتطلبات اللازمة والتي تتمثل في ثلاث بنود وهي أن تقل المدة المتبقية لانتهاء الرخصة ، كما يتوجب عليك سداد أي رسوم متأخرة أو مخالفات التأخير وسداد المخالفات المرورية إن وجدت من خلال نظام السداد الإلكتروني، وسوف نتناول في السطور التالية خطوات إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ثم شرح خطوات التجديد لرخص القيادة من الجوال عبر الإنترنت مع جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن. خطوات إجراء الفحص الطبي وتجديد رخصة القيادة عليك الذهاب إلى أحد القطاعات الطبية في منطقتك وطلب إجراء فحص طبي.

يتوجب عليك عند إجراء هذا الفحص إبلاغ الموظف المسئول أن الغرض من الفحص هو تجديد الرخصة.

عقب الانتهاء من عمل الفحص سوف يقوم القطاع بإرسال النتيجة إلى حسابك في بوابة أبشر الإلكترونية وإلى قطاع المرور.

بعد مرور 48 ساعة سوف تصلك رسالة بنتيجة الفحص وإرسالها إلى قطاع المرور.

عليك الذهاب إلى أحد البنوك وخدمات القطاعات الحكومية لتسديد قيمة التجديد سواء أكان هذا التجديد لمدة سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات.

بعد الانتهاء من تسديد الرسوم بدقائق سوف يتم إرسال رسالة إلى حسابك في أبشر وكذلك إلى قطاع المرور مفادها انتهاء عملية السداد. طريقة تجديد رخصة القيادة عبر بوابة أبشر المرور يمكنك تجديد رخصتك للقيادة إلكترونياً عن طريق إتباع الخطوات التالية: توجه إلى موقع أبشر للخدمات الإلكترونية.

اختر أبشر أفراد.

قم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم أورقم الهوية وكلمة المرور.



قم بالنقر على زر خدماتي سوف تظهر العديد من الخدمات في مختلف القطاعات اختر المرور.

قم بالنقر على أيقونة تجديد رخصة القيادة.

انقر على أيقونة البدء بتجديد الرخصة.

اختر الرخصة المراد تجديدها ثم التالي.

اختر نوع الرخصة التي تريد تجديدها سواء أكانت رخصة القيادة الخصوصية أو رخصة الدراجة النارية ثم انقر أيقونة التالي.

سوف تفتح أمامك نافذة تحتوي على تفاصيل الرخصة الخاصة بك ورقم الهوية والاسم ورقم الرخصة المراد تجديدها، بالإضافة إلى موعد صدور وانتهاء الرخصة، انقر على الموافقة على الشروط والأحكام ثم انقر زر التأكيد.

ستظهر أمامك رسالة تفيد بنجاح عملية تجديد الرخصة، ثم يمكنك استلام الرخصة عن طريق اقرب منفذ من منافذ قطاعات المرور القريبة منك، أو إذا كنت تغرب في استلامها عن طريق البريد قم بالنقر على زر استلام الوثيقة عن طريق البريد السعودي، ثم قم بدفع تكاليف توصيل الوثيقة من خلال إحدى طرق الدفع الإلكتروني المتاحة.

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