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عمر شويل - جدة أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس بأن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أصدر أمس الأحد 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الأخر 1442 عدد من الأوامر الملكية أرقام أ/ 322 لسنة 1442 هـ، أ/323 لسنة 1442، أ/ 324 لسنة 1442، أ/ 325 لسنة 1442، أ/ 326، لسنة 1442، أ/327 لسنة 1442، حيث تضمنت تلك الأوامر الملكية عدد من القرارات الهامة مثل نقل تبعية وزارة الإسكان إلى وزارة الشئون البلدية والقروية، وذلك بهدف تقديم خدمات أكبر للمواطنين في مجال الإسكان وسوف نسلط الضوء على تلك الأوامر الملكية الصادرة عن الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وعاهل المملكة العربية السعودية.

الملك سلمان يصدر عدد من الأوامر الملكية تضمنت دمج وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية عدد من الأوامر الملكية تضمنت ما يلي:-

* ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية مع تعديل اسمها ليكون باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

* تعيين الأستاذ ماجد الحقيل وزيراً للوزارة الجديدة وهي وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.

* إعفاء الدكتور فهد بن عبد الله المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبة.

* إعفاء محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور أحمد الخليفي من منصبة، وتعيين بدلاً منه الدكتور فهد المبارك محافظ للبنك المركزي السعودي برتبة وزير.

* تعيين الدكتور أحمد الخليفي مستشار بالديوان الملكي برتبة وزير.

* ترقية المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى إلى رتبة فريق.

وقد صدرت كل تلك الأوامر الملكية بتاريخ الأحد 11 جمادي الأخر 1442 الموافق 24 يناير 2021 ويمكن التعرف على كافة تفاصيل تلك الأوامر الملكية كما هو موضح بالأسفل:-