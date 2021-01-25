الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية والقرارات الهامة 1442هـ

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عمر شويل - جدة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وملك المملكة العربية السعودية قد أصدر أمس الأحد الموافق 11 جمادي الأخر 1442هـ، الموافق 24 يناير 2021 عدداً من الأوامر والقرارات الملكية الهامة في السعودية تتضمن دمج وزارتين معاً، وتعديل اسمهما، وإعفاء الكثير من مناصبهم، وتعيين آخرين في مناصب مهمة في دولة السعودية، وتغييرات في بعض الوزارات والهيئات.

الأوامر والقرارات الملكية الجديدة التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الأحد 1442هـ

بعدما قام العاهل السعودي بالإطلاع على كلاً من النظام الأساسي للحكم، وعلى نظام مجلس الوزراء،والأنظمة والأوامر، والمراسيم الملكية، وعلى ما تقضية المصلحة العامة فقد أمر العاهل السعودي بالأتي وهو:

أولاً: ضم كلاً من وزارتي الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية، والقروية، ودمجهم معاً في وزارة واحدة ليصبح اسمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثانياً: أن تعمل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على التنسيق مع من تجده من الجهات من يصلح لهذا، في خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه بالعمل بالأتي:

العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ الأمر الصادر،والعمل على نقل، وتحديد الاختصاصات، والأجهزة، والموظفين، والوظائف، والممتلكات، والبنود وغيرها.

العمل على مراجعة الأوامر، والمراسيم الملكية، والقرارات، والتنظيمات، والأنظمة التي قد تأثرت بما تم ذكره، والاقتراحات المطلوبة بشأنها،للعمل على استكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً يجب تبليغ الجهات المختصة لاعتمادها، وتنفيذها.

الأوامر والقرارات الملكية التي أصدرها الملك سلمان بشأن التعيينات والإعفاءات

بعدما اطلع الملك سلمان على كلاً من النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام البنك المركزي الصادرين بالمرسوم الملكي والأمر الملكي أمر بالتالي: