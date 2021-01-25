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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور 1443 للطلاب الجدد بالخطوات التفصيلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في نظام نور 1443 ؛ من أكثر الأمور التي تَشغل بال كل المواطنين في المملكة العربية السعودية، بَعد الإعلان عن مَوعد فَتح باب التسجيل للطٌلاب المٌستجدين للصف الأول الابتدائي، حيث تم تَحديد خطة زمنية لًقبول الطُلاب، بَجانب أنه يُمكن لأولياء الأمور مُتابعة مستوى الطلاب من خلاله، بالإضافة إلى معرفة كل نتائج الاختبارات الشهرية، والخدمات التعليمية بَكل سهولة، ولَهذا يَجب معرفة ما هي خطوات التسجيل في نظام نور.
التسجيل في نظام نور 1443
نَظام نور أحد الأنظمة المُعتمدة من قَبل وزارة التَعليم السعودية، والتي يُمكن من خلاله القيام بكل ما يَخص الخدمات التَعليمية، ويَشمل كل المراحل التَعليمية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، ويُتيح النظام لأولياء الأمور معرفة أداء الطالب، ومٌشاهدة نتائج كل المُقررات الشهرية، بالإضافة للاطلاع على كل أخبار التَعليم وما يَتعلق بالدراسة.
خطوات التسجيل في نظام noor
من أجل التمتع بكل الخدمات التي يُقدمها نظام نور لتحسين سير المنظومة التعليمية، يَجب القيام بتسجيل حساب ولي الأمر، والذي يَتم عن طريق الدخول على الموقع الرسمي، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-
- يَجب اختيار أيقونة (تَسجيل ولي أمر جديد) والضغط عليها.
- ثم ملء كل الحقول الفارغة الخاصة بالمُستخدم مثل المعلومات الشخصية الاسم محل الإقامة، رقم الهوية.
- ثم إدخال رقم الجوال ويُرجى التأكد من صحته لأنه سَيَتم إرسال رسالة التَحقق لتأكيد الحساب من خلاله.
- ثم الضغط على تَسجيل الطالب، والانتظار لعدة دقائق للحصول على رمز التأكيد عبر رسالة نصية.
- فور إدخال الرمز سَيَتعين على ولي الأمر إنشاء كلمة مرور قوية والتي يَجب عليه تذكرها، لاستخدامها في كل مرة عند تَسجيل الدخول.
خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور
وفقًا للخطة الزمنية التي تَم وضعها من قَبل وزارة التعليم السعودية، تم إتاحة فَتح باب التَسجيل طالب جديد في نظام نور للطُلاب السعوديين والغير سعوديين، من خلال الدخول على الرابط الرسمي للبرنامج ثم المرور بَهذه الخطوات الآتية:-
- اختيار تَسجيل الدخول بحساب ولي الأمر.
- الضغط على تَسجيل (طالب جديد).
- ثم إضافة رقم السجل وتاريخ ميلاد واسم الطالب واسم العائلة.
- مع تَحديد جنسية الأم والطالب.
- إدخال كل البيانات الخاصة بَمحل الإقامة والإدارة التعليمية والمدرسة.
- ثم الضغط على تَسجيل طالب جديد في نظام نور.
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