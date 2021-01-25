الاستعلام عن موعد إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة برقم الطلب ورقم السجل

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن موعد إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة من أهم المواضيـع التي تشغل محركات البحث في المملكة العربية السعودية وذلك نظرا لأهمية برنامج المساعدات المقطوعة التي تقدمة حكومة المملكة من أجل تحسين مستوى المعيشة للأفراد التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويعتبر برنامج المساعدات المقطوعة من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها حكومة المملكة للفئات من ذوي الدخل المحدود كما يمكن أن تصل قيمة المبالغ المالية التي يتم صرفها لمن تنطبق عليهم شرط الاستحقاق والأهلية التي وضعتها الوزارة حتي 30 ألف ريال سعودي.

الاستعلام عن موعد إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية أنه لا صحة لما تردد عن توقف صرف مبالغ الدعم المالي الخاصة بمقطوعة الضمان الاجتماعي كما أكدت الوزارة أنه سوف يتم إيداع مبالغ الدعم المالي للمساعدات المقطوعة خلال الأيام القادمة وعلي المستفيدين من صرف المساعدات المقطوعة متابعة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة كل ماهو جديد ويخص موعد صرف المساعدات المقطوعة وأسماء المستفيدين كما يمكن أيضا للاشخاص ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والأهلية الاستعلام عن كل ما يخص مقطوعة الضمان الاجتماعي عن طريق الاتصال على خدمة العملاء وهو 19911 وذلك خلال الأسبوع في الأيام من السبت إلي الخميس من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 8 مساء.

شروط الاستفادة من مبالغ المساعدات المقطوعة

يمكن للأفراد ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من برنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي التقديم من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني في هذا المقال شروط الاستحقاق والأهلية اللازم توافرها لصرف مبالغ الدعم المالي للمساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الاجتماعي.

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. عمر المستفيد يجب ألا يقل عن 35 سنة. يجب أن يكون الشخص المستفيد يقيم إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية. يشترط ألا يمتلك الشخص المستفيد أي سجل تجارى في المملكة. يجب أن يكون الشخص المستفيد من محدود الدخل.

كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب