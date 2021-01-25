نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوامر ملكيه جديده هامه يصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوامر ملكيه، وهى من الأخبار الهامة التي يهتم بها الشارع السعودي حيث يصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكيه 1442 تكون محل اهتمام الجميع لحملها العديد من القرارات الهامة، وتعتبر القرارات الملكيه الجديد اليوم 1442 محط أنظار الجميع سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وهناك عدد كبير من الأشخاص من خارج المملكة يهتمون بهذه الاوامر الملكيه، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد اصدر أوامر ملكيه جديد امس الأحد، ومن خلال مقالتنا اليوم سوف نتعرف على اخر أوامر ملكيه التي اصدرها الملك السعودي، ونعرض لكم اهم البيانات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين.

أوامر ملكيه جديده من الملك سلمان

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اصدر أوامر ملكيه 1442 مساء الأحد، وكانت هذه الاوامر الملكيه الجديده شملت عدد من القرارات الهامة الخاصة بالحكومة السعودية، وهى تشمل ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، على أن يتم تعديلها لتصبح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجاء في أوامر ملكيه اخرى بتعيين ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أن يتم اعفاء الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي من منصبه، وإعفاء الدكتور احمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، على أن يتم تعيين الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك بدلا منه ليصبح محافظ البنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

قرارات سعوديه بترقيات داخل مجلس الوزراء

تم ترقية اللواء سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم اليحيى ليصبح مدير عام للجوازات السعودية برتبة فريق، ويتم تعيين الدكتور احمد بن عبد الكريم الخليفي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعتبر هذه الترقيات والتغيرات داخل المجالس السعودية أوامر ملكيه تهم كل السعوديين وأيضا غير السعوديين المقيمين داخل الأراضي السعودية، ولهذا تعتبر الاوامر الملكيه الجديده احد اهم الأخبار داخل المملكة.

في نفس السياق تم صدور أمر ملكي اخر يقضى أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي تقوم في خلال مدة لا تتجاوز الثلاث شهور من تاريخ أصدار الأمر الملكي، أن تستكمل الاجرائات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى امرنا هذا بما فيها نقل وتحديد اختصاصات الأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغير ذالك، على أن يتم مراجعة جميع الأنظمة والتنظيمات والأوامر الملكيه والقرارات السعودية وغيرها التي جاءت في الاوامر الملكيه.