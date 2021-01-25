نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في نظام نور هو مايبحث عنه العديد من أولياء الأمور من أجل تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1443 من أجل أن يلتحقوا بالصف الأول الابتدائي من العام الدراسي 1443 وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، فمن خلال بيان وزارة التعليم في المملكة بدأت الوزارة تعلن عن الخطة الزمنية لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور التعليمي وفقاً لأعمار الطلاب، فقد قامت الوزارة بتقسيم الطلاب إلى فئات تم توزيعها من أجل التسجيل عبر نظام نور من خلال حساب ولي الأمر، حيث أن تسجيل الطلاب في المدارس يتم بشكل إلكتروني من خلال نظام نور وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التي يرغب ولي الأمر بإلحاق الطالب التابع له بها.
رابط نظام نور تسجيل دخول
ومن أجل تسجيل طالب جديد على نظام نور التعليمي فكل ماعليكم هو الدخول إلى رابط نظام نور على الإنترنت من خلال زيارة noor.moe.gov.sa ومن ثم القيام بتسجيل الدخول من خلال الضغط على تسجيل الدخول حساب ولي الأمر في حال إن كان ولي الأمر قد قام بالتسجيل في وقت سابق على نظام نور، أما في حال عدم أن سبق لكم التسجيل في نظام نور فيجب أن يتم تسجيل حساب ولي أمر جديد عبر نظام نور التعليمي من أجل التمكن من تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 على موقع نور.
تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور
ومن أجل تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور كان لابد من أن تتم هذه العملية من خلال الحساب الخاص بولي الأمر على نظام نور التعليمي، حيث يتمكن فقط أولياء الأمور من إضافة الطلاب التابعين لهم عبر نظام نور التعليمي، والتقديم لهم في المدارس التي يرغبون بإلحاق ذويهم فيها، ولتسجيل طالب جديد على نظام نور فكل ماعليكم هو اتباع التالي:
- القيام بتسجيل الدخول على نظام نور من خلال حساب ولي الأمر.
- القيام باستعراض كافة البيانات في حال تم تسجيل أبناء سابقين من قبل.
- اختيار تسجيل الأبناء.
- اختيار تسجيل طالب جديد.
- تسجيل بيانات الطالب التي يطلبها نظام نور مثل: رقم السجل المدني، وتاريخ الميلاد.
- تسجيل اسم الطالب باللغة الإنجليزية كاملاً.
- التأكد من ملء كافة الحقول التي بها علامة نجمة، حيث أن هذه الحقول إجبارية ويجب كتابة البيانات بها.
- تحديد جنسية الطالب وجنسية الأم.
- تسجيل بيانات الاتصال والسكن.
- اختيار المدرسة التي ترغب في إلحاق الطالب بها، من خلال اختيار الإدارة أو المنطقة التعليمية ثم اختيار المدرسة.
- ملء كافة البيانات التي يطلبها النظام حتى يتم إكتمال طلب تسجيل طالب جديد على نظام نور.
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