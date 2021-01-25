نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول في رتبة جندي بأمن المنشآت العسكرية السعودية 1442 رابط أبشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام نتائج القبول المبدئي امن المنشات 1442، وذلك عقب ما أعلنت من جهتها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، الرابط الرسمي للاطلاع على نتائج القبول المبدئي قوات امن المنشآت ١٤٤٢ على رتبة جندي من خلال رابط موقع أبشر توظيف، ومن خلال هذا التقرير نتعرف سوياً على التفاصيل الخاصة بإجراءات القبول.

نتائج القبول المبدئي قوات امن المنشآت 1442

وقد أكدت الإدارة أنه سيتم ابلاغ المتقدمين المقبولين على وظائف امن المنشات 1442، عن طريق ارسال لهم رسالة نصية لهم تحمل كافة التفاصيل بشأن نتائج القبول المبدئي امن المنشات 1442 والتي تشمل موعد المقابلة، وضرورة الالتزام بالزي الرياضي مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المتعارف عليها.

المستندات المطلوب احضارها من المقبولين في وظائف امن المنشآت 1442

وفيما يخص الأوراق المطلوبة في موعد المقابلة للمقبولين في نتائج القبول المبدئي امن المنشات 1442 تأتي على النحو التالي:-

يجب طباعة نموذج من موعد المراجعة نموذج موعد المراجعة بعد ما يتم طباعته من بوابة أبشر التوظيف.

يجب احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، وتجهيز صورتين منها أيضاً.

يجب احضار أصل وصورة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

يحب احضار أصل المعادلة من وزارة التعليم العالي.

أبشر توظيف

تم انطلاق موقع أبشر توظيف الإلكتروني من قبل وزارة الداخلية لكي يكون هو المنصة الموحدة لاعلان واستقبال طلبات التقديم على العديد من الوظائف المتاحة التي تقوم بالاعلان عنها الجديد من القطاعات والجهات العسكرية.

كما يتم رفع كافة البيانات المتعلقة بالوظيفة المعلن عنها من حيث موعد التقديم والتخصصات المطلوبة والمؤهلات والشروط التي يجب توافرها في المتقدم حسب كل وظيفة، بجانب نتائج القبول التي ترفع عبر موقع أبشر للتوظيف.