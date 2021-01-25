ترقب عالمي لانطلاق بطولة الغولف السعودية للمحترفين

دوت الخليج – حسين الحبيب

يترقب عشاق لعبة الغولف، انطلاق منافسات البطولة السعودية الدولية للمحترفين 2021 في الرابع من فبراير المقبل على ملعب رويال غرينز والنادي الريفي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة.

والتحق المصنف 23 على مستوى العالم النجم الأميركي كيفن بنخبة المصنفين الأوائل المشاركين في البطولة التي ستقام على مدار ثلاثة أيام بالمدينة الساحلية جدة، ليلحق بركب أبرز الأسماء العالمية في اللعبة الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة.

وإلى جانب المصنف العالمي الأول داستن جونسون يشارك 13 فائزاً في بطولات غولف كبرى في البطولة و29 نجماً من نجوم كأس الرويال، الذين شاركوا مجتمعين في 90 منافسة وأحرزوا ما مجموعه 900 لقب عالمي.

ويأتي تنافس اللاعبين المشاركين في البطولة لتقديم أفضل ما لديهم مما يجعل النسخة الثالثة من البطولة محطة قوية ضمن منافسات الجولة الأوروبية 2021. قياساً بأهميتها لنجوم اللعبة الذين سيبحثون عن نقاط التصنيف العالمية التي بانتظارهم. مما يؤكد مكانة البطولة وأهميتها كأقوى حدث في اللعبة في منطقة الشرق الأوسط.

ويتأهب ديشامبو حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة لعام 2020 والذي يشتهر بضرباته القوية وبتحقيقه لأبعد ضربة في تاريخ البطولة، للانطلاق إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية للمشاركة للمرة الثانية في المنافسات على لقب بطولة المملكة الذي لم يحصل عليه خلال مشاركته في عام 2019 رغم تسجيله لنقاط في حدود الستينات خلال أربع جولات.

من جهته، أكد ماجد السرور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف والشركة السعودية للغولف أن البطولة أصبحت محطة كبرى يتسابق المصنفون الأوائل عالمياً عليها مما يدفعه ليتوقع أرقاماً لافتة وتنافساً كبيراً بين نجوم اللعبة، معرباً عن فخره بتشكيلة النجوم العالميين المشاركين في نسخة هذا العام مما يؤكد على مكانة البطولة وأهميتها المتزايدة عام بعد عام.