” في القطيف.. 5 طالبات يجتهدن ويبتكرن شريحة نانو لاكتشاف السرطان مبكرًا “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

نجحت 5 طالبات موهوبات بالثانوية السادسة بالقطيف في تقديم مشروع تصميم شريحة نانوية للمساهمة في علاج السرطان من خلال الكشف عن الإصابة في وقت مبكر قبل انتشاره.

وقدمت المشروع كل من الطالبات فاطمة الحسين عبدالرازق، وشجون عبدالعزيز الناصري، وفاطمة عبدالعزيز آل عبيدان، ونور فتحي العوى، وزينب علي العلقم، وذلك بفصول رعاية موهبة.

وأوضحت فاطمة عبدالرازق بحسب صحيفة المدينة أن الابتكار هو عبارة عن شريحة نانوية مصنوعة من التيتانيوم تحتوي على العديد من الحساسات النانوية، ترتبط بالهاتف المحمول عن طريق تطبيق خاص، تعمل مسحًا كاملًا على جسم المريض وتُرسل النتائج المعقدة لأطباء مختصين وتظهر للمستخدم نتائج مفهومة وبسيطة.

وأشارت شجون الناصري إلى أن الابتكار شريحة نانوية تتم زراعتها في الرقبة لمن هم معرضين للإصابة بالسرطان بسبب العوامل الوراثية وغيرها، وهي ترتبط ببرنامج على الهاتف ويتم شحنها عن طريق الهاتف أيضًا، وبعد إتمام المسح يتم إرسال النتائج إلى البرنامج المرتبط بها.

وقالت إحدى الموهوبات فاطمة آل عبيدان: “جاءت الفكرة عندما كنا نفكر في مشروع لمادة الإثراء، وعندها قمنا بالتواصل مع فاب لاب مستقبلي حيث قدموا لنا الدعم والمساعدة والتوصل إلى النتيجة النهائية وطباعة الشريحة كمجسم ثلاثي الأبعاد”.

وأضافت الموهوبة نور العوى قائلة: “تم دعمنا من قبل مهندسي فريق فاب لاب مستقبلي (فاضل الصايغ وجهاد المحيميد) وساعدونا في كل الخطوات من التصميم الأولي إلى النهائي وإخراج الابتكار بأفضل صورة ممكنة”.

وقالت زينب العلقم: “شاركنا بالمشروع في معارض موهبة والمعارض المدرسية وكنا نود المشاركة في المعارض الدولية ولكن لم نستطع بسبب بعض الشروط وظروف الجائحة”.