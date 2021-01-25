نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين بالمرحلة الابتدائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في نظام نور الالكتروني للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن البدء وفتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الابتدائية المستجدين وذلك بداية من اليوم ويأتي هذا في أطار جهود المملكة وحرص وزارة التعليم السعودية في توفير كافة المتطلبات التي من المقرر أن يحتاج إليها الطلاب الجدد خلال العام الدراسي الجديد المقبل وحصر الأعداد بشكل جيد، و للتعرف أكثر على طريقة التسجيل على الموقع تابع القراءة.
تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية بموقع نور
يتم التسجيل من قبل ولي أمر الطالب بداية من اليوم حيث يتم الولوج إلى موقع نور الالكتروني، والقيام بالنقر على تسجيل الطلاب المرحلة الابتدائية ويفضل أن تتم الخطوات من قبل ولي أمر الطالب نفسه للتأكد من صحة البيانات المكتوبة، مع متابعة الخطوات اول باول حتى يتم الانتهاء من التسجيل بشكل صحيح.
موعد التسجيل للطلاب المستجدين
- أما عن موعد التقديم الخاص بالطلبة المستجدين حيث يبدأ تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية المستجدين الذي يستوفوا شرط السن وهو من سن 6 سنوات الى 90 يوم وحتى سن ال11 عام و90 يوما، ويتم فتح باب التسجيل بمدارس القرآن الكريم من يوم 24 يناير الجاري إلى يوم 4 من فبراير المقبل.
- وباب التسجيل في المدارس العادية والعامة من يوم 7 فبراير المقبل وحتى 25 من فبراير نفسه، اما باب التسجيل بالمدارس الدولية والأجنبية من يوم 24 يناير الجاري، ويتم البدء في تسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي من يوم 26 فبراير المقبل.
- أما أبناء الغير السعوديين المقيمين بالمملكة يبدأ موعد التسجيل من 27 مارس المقبل، أما عن تسجيل طلاب الروضة المستجدين يبدأ من 16 مايو المقبل.
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