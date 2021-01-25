نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزعاق”: 13 يوماً وتدخل علينا العقارب.. ترى الخير قارب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الباحث في الفلك والجيوفيزياء الدكتور “خالد الزعاق” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بداية فصل الربيع وانتهاء أيام الشتاء الباردة، قائلاً أن يوم الأحد هو أول أيام شباط الثاني وهذا يعني أنه بقى ثلاثة عشر يوماً وتدخل علينا العقارب وبقصده هي بدايات فصل الربيع، حيث يأتي الربيع ومعه الخير من إنبات المحاصيل واعتدال الجو بعد أيام الشبط المتقلبة.

انتهاء أيام الشبط في المملكة العربية السعودية

ومن جانبه أعلن أيضاً أن ايام الشبط وهي الأمام المتممة لربعينية الشتاء ويُعرفان معاً بالستينية قاربت أن تنتهي هذا في خلال ثلاثة عشر يومياً وعن مناخ هذه الأيام داخل المملكة العربية السعودية فهو يتصف بما يلي:

انخفاض درجات الحرارة واضطراب الأموال الجوية.

تساقط الأمطار الغزيرة في أنحاء مختلفة من المملكة.

يبدأ النهار بأخذ وقت من الليل حيث يقل طول الليل ويطول النهار.

تستمر هذه الفترة لمدة قليلة مقارنة بربعينية الشتاء.

يجد الناس صعوبة في الانتقال بسبب الأحوال الجوية الصعبة والمتقلبة في أيام نهاية فصل الشتاء “الشبط”.

بداية أيام فصل الربيع في السعودية

ونشر الزعاق في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أهالينا رحمهم الله يقولون (الى دخلت العقارب ترى الخير قارب) أي دخول موسم الربيع وعن مميزات فصل الربيع في المملكة العربية السعودية فهي كما يلي: