شماغ وجاكيت الأمير محمد بن سلمان في اجتماع صندوق الاستثمارات يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

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عمر شويل - جدة شماغ وجاكيت الأمير محمد بن سلمان ، والذي ارتداه اليوم في اجتماع هام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، للإعلان عن الخطة الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات، أثارت انتباه شديد لكل متابعي سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد لفت انتباههم ما ارتداه من جاكت وشماغ، وهما من الماركة العالمية الفرنسية الفاخرة فرانك ناماني Franck Namani، وقد حدث هجوم غير طبيعي على الموقع الإلكتروني الخاص بالمتجر، للرغبة في شراء نفس الجاكيت، مما أدى إلى انهيار موقع التسوق العالمي فرانك ناماني Franck Namani، والجدير بالذكر أن جاكيت الأمير هو من مجموعة الخريف 2021م الماركة الفرنسية الفاخرة.

شماغ وجاكيت الأمير محمد بن سلمان

والجدير بالذكر أن إطلالة سمو ولي العهد لأمير محمد بن سلمان، والتي أثارت تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعيه من الرجال السعوديين، تم نفاذ ألوانها من كثافة الطلب على شراءها، مما اضطر باقي الرجال والشباب المحبي لاقتناء نفس القطع من المتجر، أن يقوموا بشراء ألوان أخرى من نفس الجاكيت، والذي نفذت كميته بالكامل خلال ساعة واحدة فقط بعد ظهور سمو الأمير به، وليس هذا فقط بل أن المتجر الإلكتروني الأجنبي، بعد كثافة الزوار والضغط عليه، تعطل الموقع العالمي عن العمل، بل وانهياره من شدة الضغط والبحث عليه، وقد تزامن البحث عن تلك الطلة الأنيقة، عبر مواقع التواصل مع البحث عن أبرز مستجدات الأوامر الملكية الصادرة لعام 1442هـ، والتي صدرت أمس

سعر جاكيت محمد بن سلمان يتصدر التراند السعودي

وبعد أن تصدرت إطلالة سمو الأمير التراند السعودي ، وأثار تفاعلًا بين المغردين السعوديين، ونفذ من المتاجر بلحظات، تساءل البعض عن سعره ، وهو كما أوضحه الموقع العالمي الرسمي، للماركة والعلامة التجارية الفرنسية فرانك ناماني، أن الجاكت تكلفته 5400 يورو، وهو ما يقدر ب 7.405 ألف دولار أميريكي، والذي يعادل تكلفته 27.780 ألف ريال سعودي، أما الشماغ الذي ارتداه سموه وهو شال كشميري شاتوش، يقدر سعره بنحو 2800 ريال سعودي، والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يلفت فيها إطلالة الأمير محمد بن سلمان، نظر واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بل حدث ذلك قبل عامين، عند افتتاحه سباقات فورمولا إي، التابعة لفاعليات موسم الرياض.

ردود أفعال متباينة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ومن أبرز المعجبين بإطلالة سمو ولي العهد من المشاهير، هو الإعلامي الكويتي حمد قلم، والذي غرد بتغريدة عن جاكيت الأمير قائلا : ‘‘ أحد يعرف من وين السديري، فيما علق متعب القني الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني، قائلا: ‘‘ طاح موقع البراند بعد ظهور سمو سيدي‘‘ ، في إشارة منه بتعطيل موقع العلامة التجارية الشهيرة عن العمل، فيما غرد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة اتباع الشباب فكر وطموح سمو ولي العهد، والذي اتضح جليًا للجميع حين إطلاقة ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة، وليس فقط اتباع أناقته وإطلالاته الفاخرة.