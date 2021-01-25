نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442، يتشوق ويترقب الكثيرون من المواطنين المسجلين جدد ومستحقي المساعدة المقطوعة نزول أسماء المستفيدين من الدفعة المقبلة عن عام 1442، والتي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن الدفعة قيد المراجعة حالياً وبعدها سيتم عمل كشوفات بأسماء المستفيدين ورفعها عبر موقع الوزارة ويليها إيداع المبالغ المستحقة لكل مواطن في الحساب البنكي الخاص به.

أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي

تعتبر مقطوعة الضمان أو ما تعرف بالمساعدة المقطوعة من برامج الدعم المالي التي توفرها المملكة العربية السعودية لمواطنيها من أصحاب الدخل المنخفض من الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن الذي لا يقدرون على العمل والأسر التي غاب عنها عائلها، وتصرف المساعدات المقطوعة بشكل غير منتظم وليس لها موعد محدد لصرفها مثل حساب المواطن، وتم انطلاق برنامج المساعدة المقطوعة منذ عام 2017 بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها المملكة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

من أجل الاستعلام عن أسماء المستفيدين وموعد صرف المساعدة المقطوعة، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها وهي كالتالي:

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

يتسأل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي عن موعد صرفها وحتى تلك اللحظة لم يتم تحديد موعد رسمي لصرف المساعدة المقطوعة، ولكن من المتوقع صرفها خلال الفترة المقبلة.