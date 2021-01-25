الخميس المقبل.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة

بلادي – الرياض :

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زهرة عن أن سماء مكة المكرمة، ستشهد الخميس المقبل، تعامد القمر في شكل البدر، على الكعبة المشرفة، في أول تعامد لهذا العام.

وتابع بأن القمر سيصل إلى لحظة التعامد عند الساعة 12:43:34 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة، وسيكون على ارتفاع (89.57.46 درجة) وقرصه مضاء بالكامل بنسبة (99.9 %) وعلى مسافة 381.125 كيلومترا.

وأضاف أنه بعد التعامد سيظل القمر مشاهدا في السماء لبقية الليل، إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة.

وسيشير اتجاه القمر إلى مكة لحظة التعامد بدقة تضاهي دقة الهواتف الذكية، ليكون بإمكان القاطنين في المناطق الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام معرفة اتجاه القبلة.

يذكر أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم، وخلال بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.