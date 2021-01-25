ارتفاع حالات الطلاق في دول الخليج.. وهذه أبرز الأسباب

بلادي – الرياض :

ارتفعت حالات الطلاق في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ‏لافت للنظر، لأكثر من 20 سببًا، فهناك 7 حالات طلاق تتم في ‏المملكة كل ساعة، وفي البحرين تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة ‏زواج في 2019، مقابل أكثر من ألفي حالة طلاق، وفي سلطنة ‏عمان تم تسجيل حوالي 18 ألف حالة زواج مقابل 3.7 ألف حالة ‏طلاق، ولم تخرج عن القاعدة سوى الإمارات.‏

‏-‏ ترى ما الأسباب والدوافع التي أدت لارتفاع نسب ‏الطلاق خلال السنوات الأخيرة؟

المملكة

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن هناك 7 حالات طلاق ‏في المملكة كل ساعة، ومن بين كل 10 زيجات هناك 3 حالات ‏طلاق، وهو ما يعني أن ثلث حالات الزواج مصيره الفشل.‏

وقدرت الخسائر المادية لحالات الطلاق في العام الواحد بأكثر من ‏‏3.5 مليار ريال، على اعتبار أن تكلفة الزيجة الواحدة نحو 60 ألف ريال.‏

سلطنة عمان

أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أنه تم تسجيل ‏‏18243 حالة زواج في عام 2019 في السلطنة، مقارنة بـ ‏‏3728 حالة طلاق في العام نفسه، ما يشير إلى أن معدل الزواج ‏وصل إلى أدنى مستوى له في السنوات الخمس الماضية، بينما ‏زادت حالات الطلاق إلى أكثر من 10 حالات في اليوم‎.‎

البحرين

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية عن أن ‏جملة عقود الزواج بلغت خلال العام الماضي 2019 نحو 5.5 ‏ألف حالة زواج، مقابل أكثر من ألفي حالة طلاق، في حين بلغت ‏حالات الزواج حوالي 6 آلاف حالة في 2018، مقابل حوالي ‏ألف حالة طلاق، وهو ما يشير إلى تخطي نسبة حالات الطلاق ‏أكثر من 40 % من حالات الزواج.‏

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الإمارات

ذكرت تقارير رسمية أن نسبة طلاق الإماراتي من ‏الإماراتية شهدت انخفاضاً بنسبة 51.4% خلال ‏النصف الأول من العام الجاري، 2020 وكذلك ‏الإماراتي من غير الإماراتية بنسبة 36.1% فقط‏‎.‎

وأكد تقرير إحصائي صادر عن مركز دبي للإحصاء حول ‏معدلات الطلاق والزواج في إمارة دبي على مدار أربع سنوات انخفاض معدل الطلاق في دبي بنسبة 35% ما بين 2016 ‏و2019‏‎.‎

ولفت التقرير إلى أن معدل الطلاق لكل ألف بين الإماراتيين ‏انخفض من 3.76 في عام 2016 إلى 2.44 في عام 2019، ‏بنسبة 35,5%.‏

الكويت

توقعت دراسة رسمية صادرة عن وزارة العدل وصول عدد ‏حالات الطلاق إلى 8.9 ألف حالة في 2022 بعد أن كانت 7.5 ألف ‏حالة في 2018، بزيادة تصل إلى 1331 حالة.‏

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قطر

سجل شهر مايو الماضي تراجعا ملحوظا في عدد حالات الزواج ‏والطلاق وفقا لإحصاءات رسمية صدرت عن جهاز التخطيط ‏والإحصاء مؤخرا‎.‎

وأظهرت الأرقام الإحصائية تراجعا في حالات الزواج بين ‏المواطنين والمقيمين بنسبة تغير سنوي بلغت 38%، كما ‏تراجعت حالات الطلاق بين المواطنين والمقيمين بنسبة تغير ‏سنوي بلغت 75‏‎%‎

الأسباب والدوافع

وتعددت الأسباب والدوافع وراء ارتفاع حالات الطلاق لأكثر من ‏‏20 سببًا، طبقًا لعدد من الدراسات التي أجريت في عدد من الدول ‏الخليجية، منها، الخيانة، وسوء المعاملة، والأوضاع المالية، وعدم التوافق في العلاقة الخاصة.

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وشملت أيضًا، تدخل الأهل، وشرب المخدرات، والعنف، وزواج ‏المصلحة، واختلاف الثقافات، وعدم الاعتناء بالنفس، والملل، وعدم ‏القدرة على الإنجاب، والغيرة والشك، وغياب العدل في حال ‏التعدد.‏