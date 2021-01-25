بلادي – الرياض :
أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن إعادة هيكلة قطاع الطاقة سيكون له نتائج إيجابية على كل الأصعدة، وسيمكن من تنفيذ العديد من البرامج أبرزها برنامج إحلال الطاقة الشمسية والغاز بدلا من السوائل البترولية.
وأضاف أن هذا البرنامج سيكون من أكبر البرامج التي ستُنفذ خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن البرنامج سيخدم الاقتصاد الوطني وسيوفر إمكانيات مالية كانت تذهب هدرًا.
ولفت إلى أن تفاصيل البرنامج سيتم عرضها على ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، واللجنة العليا لمزيج الطاقة في القريب العاجل.
وأشار إلى أن الوزارة تريد الاستحواذ على عقول الشبان والشابات وتوظيف أكبر عدد ممكن منهم ممن يمتلكون الطموح والشغف المهني، مشدداً على ضرورة نقل الخبرة من الجيل المخضرم في الوزارة إلى الشباب المهتمين بالانضمام للعمل في قطاع الطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطاقة: نستهدف توظيف أكبر عدد من الشبان والشابات وهذه أبرز فوائد هيكلة القطاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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