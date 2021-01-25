تهدف إلى الاحتيال المالي والابتزاز.. تحذيرات من حسابات موثقة تم اختراقها للاحتيال على المغردين

بلادي – الرياض :
أطلق عدد من الإعلاميين ورواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، تحذيرات من حسابات مزيفة وأخرى موثقة تم اختراقها للاحتيال على المتابعين وابتزازهم.
واستعرض مغردون، عدداً من الحسابات الموثقة التي تمت قرصنتها واختراقها لخداع الناس، ومنها حسابات لمتاجر تقنية لبيع المتابعين وأخرى لمستشارين وتسديد القروض، وثالثة لشخصيات عامة مثل حساب خاص ينتحل صفة إحدى الأميرات.
وفي نفس السياق، حذر الإعلامي فيصل العبدالكريم، من حساب لفتاة تعلن أن رجل أعمال في العقد السادس من عمره يريد الزواج من فتاة شابة مثقفة نظير مهر تبلغ قيمته مليون ريال و50 ألف ريال كراتب شهري.
وأكد، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن مثل هذا الإعلان يستهدف جمع بيانات وصور فتيات لأغراض سيئة أولها الابتزاز، مضيفا أن هذه الحسابات هدفها الاحتيال المالي والاجتماعي، متسائلا عن عدد الأشخاص الذين قاموا بترويج تلك التغريدة وعدد الفتيات اللاتي أرسلن بياناتهن وصورهن لـهذا الحساب المجهول طمعاً في صفقة الزواج من رجل الأعمال الثري.
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