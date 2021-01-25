وزارة الطاقة تدشن هويتها البصرية الجديدة

بلادي – الرياض :

أطلقت وزارة الطاقة، اليوم (الإثنين)، هويتها البصرية الجديدة التي تعبر عن مواكبتها للتطورات في صناعة الطاقة ومستقبلها، ودورها المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

واستعرضت الوزارة في مقطع فيديو هويتها الجديد، مؤكدة أن المملكة تمكنت من استخدام الطاقة الاستخدام الأمثل.