وزارة الطاقة تدشن هويتها البصرية الجديدة

بلادي – الرياض :
أطلقت وزارة الطاقة، اليوم (الإثنين)، هويتها البصرية الجديدة التي تعبر عن مواكبتها للتطورات في صناعة الطاقة ومستقبلها، ودورها المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
واستعرضت الوزارة في مقطع فيديو هويتها الجديد، مؤكدة أن المملكة تمكنت من استخدام الطاقة الاستخدام الأمثل.
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