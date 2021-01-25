الجمارك تعلن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق

بلادي – الرياض :

أعلنت الهيئة العامة للجمارك وظائف شاغرة بمسميات “مهندس معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية، ومدير إدارة الصحة المهنية، ومدير إدارة السلامة، ومدير إدارة البيئة، وأمين سر، وكبير أخصائيي السلامة – برية وبحرية وجوية”.

وحددت الهيئة شروط التقدم ومنها أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات ذات الصلة بكل وظيفة ومنها علوم الحاسب والمعلومات أو السلامة أو الصحة المهنية أو الهندسة أو أي مجال آخر ذي صلة.

كما اشترطت على المتقدم أن يكون لديه خبرة عملية في المجالات المتعلقة بكل وظيفة، مضيفة أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني.