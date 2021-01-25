بلادي – الرياض :
أعلنت الهيئة العامة للجمارك وظائف شاغرة بمسميات “مهندس معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية، ومدير إدارة الصحة المهنية، ومدير إدارة السلامة، ومدير إدارة البيئة، وأمين سر، وكبير أخصائيي السلامة – برية وبحرية وجوية”.
وحددت الهيئة شروط التقدم ومنها أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات ذات الصلة بكل وظيفة ومنها علوم الحاسب والمعلومات أو السلامة أو الصحة المهنية أو الهندسة أو أي مجال آخر ذي صلة.
كما اشترطت على المتقدم أن يكون لديه خبرة عملية في المجالات المتعلقة بكل وظيفة، مضيفة أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمارك تعلن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.