“الشورى” يوافق على مشروع نظام التخصيص

بلادي – الرياض :

وافق مجلس الشورى اليوم (الإثنين) على مشروع نظام التخصيص والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق.

كما شهدت الجلسة التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، مناقشة التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وطالب المجلس المستشفى بالعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين، كما طالبها بتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة.