فقدت وزنها بشكل حاد.. إنهاء معاناة خمسينية بسبب مضاعفات عملية تحويل مسار المعدة

بلادي – الرياض :

تمكنت مدينةُ الملك سعود الطبية، من إنهاء معاناةَ وافدة خمسينية، كانت تشكو مضاعفات شديدة بعد عملية تحويل مسار المعدة المصغر، أجريت لها قبل 11 شهرا خارج المملكة.

وأوضحت المدينة الطبية أن المريضة كانت تشكو سمنة مفرطة بلغت حوالي 124 كيلوجراما، إضافة لمعاناتها أيضا بسبب مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وبعدها بدأت تفقد وزنها بشكل حاد ومتسارع حتى وصل إلى وزن 52 كيلوجراما، وذلك بسبب سوء الامتصاص الشديد بعد العملية، الذي أدى أيضًا إلى خلل في معظم أجهزة الجسم الحيوية.

وأبانت أنه فور وصول المريضة تم تشخيص حالتها وإدخالها إلى مركز جراحة البدانة، وقُدِّم لها غذاء وريدي مركزي وأجري لها تصوير طبقي محوري ومنظار هضمي علوي وسفلي، بعد ذلك وضعت خطة علاجية من قبل مركز جراحة البدانة لتجهيز المريضة للعمل الجراحي.

وأشارت إلى أنه جرى إدخال المريضة إلى قسم العمليات الرقمية وإجراء عملية بالمنظار الجراحي لعكس العملية السابقة، وذلك بإعادة الأمعاء الدقيقة إلى وضعها السابق، إضافة لإعادة الاتصال للمعدة، وفي اليوم التالي من إجراء العملية تحسنت حالة المريضة بشكل كبير وبدأت باستعادة عافيتها بشكل ملحوظ.