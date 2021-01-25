نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية انطلاق المرحلة الثانية شروط تمويل نفاذ للبنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية يطلق المرحلة الثانية للتمويل وما هي الشروط الموضوعة في هذا الشأن عن طريق المنصات الرسمية التابعة للبنك ومنها تمويل نفاذ والذي يشرف علي القسم الخاص بالبنك ويخضع للشروط والسياسات المنظمة لهذا الشأن وتم تحديد الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل من منصة النفاذ الوطني الموحد التي تتم من خلال الرابط الرسمي لمنصة نفاذ وذلك فيما يخص تمويل العمل الحر تواكباً مع أنطلاق المرحلة الثانية فيما يخص التقديم علي التمويل وتم أعلان ذلك في أخبار السعودية وما تم التوضيح من خلال تصريحات البنك أن الحصول علي ذلك التمويل يتم من خلال منتج نفاذ عب المنصة الخاصة به ورابطها الرسمي تحت أشراف بنك التنمية الاجتماعي بالشروط التي تم تحديدها ومن ضمنها أن يكون طالب هذا التمويل سعودي الجنسية وأن لا يكون عليه مديونية تخص البنك .

بنك التنمية الاجتماعية وما هي الشروط الكاملة المحددة للحصول علي التمويل

تمويل نفاذ وتم تحديد الشرط الأول للتمويل أن يكون المتقدم للحصول علي التمويل سعودي الجنسية . بنك التنمية وضع الشرط الثاني للحصول علي التمويل أن لا يكون الشخص المتقدم للحصول علي التمويل مديون للبنك . منتج نفاذ ومن خلاله يتم مرور سنة علي الأقل من التاريخ الذي تم فيه تسديد أخر التزام للشخص لدي البنك . نفاذ في منصتها تم توضح الشرط الخاص بالسن للمتقدم للحصول علي التمويل وهو أن لا يقل عن عمره عن ثمانية عشر عاماً وأن لا يزيد عمر المتقدم عن ستون عاماً وينطبق هذا الشرط علي الكفيل أو المقترض . بنك التنمية الاجتماعية وضع الشرط الخاص براتب الشخص المتقدم للتمويل وهو أن لا يكون الدخل الذي يتقاضاه الشخص شهرياً أن لا يتعدى أربعة عشر ألف ريال سعودي . منصة النفاذ الوطني الموحد التي أعلن عليها الشرط الخاص بتقديم الضمان الذي يغطي مبلغ التمويل . أخبار السعودية وتم الإعلان من خلال المنصات عن يجب علي الشخص الذي يريد التمويل أن يجتاز الفحص الائتماني . تمويل نفاذ أشترط بأن المدة المقررة للتمويل هي أن لا تتجاوز المدة الخاصة بالسداد أربعون شهراً . نفاذ من خلال منصتها الرسمية والشرط الخاص بأن يقوم العميل بتحديد ما هو العمل الحر الذي لديه الرغبة في العمل به ومزاولة النشاط الخاص بنوعية العمل المراد . بنك التنمية حدد الشرط الذي يجب أن يكون متوافر لدي الشخص وهو أن يقدم الوثيقة أو الرخصة التي تثبت ما هي طبيعة العمل المراد أن يعمل به .

بنك التنمية الاجتماعية و أبرز ما جاء من تصريحات من خلال البنك عن التمويل من خلال منصة نفاذ ورابطها الرسمي :-

كان البنك قد أعلن في الأمس وعبر الوسائل المتعددة للبنك ومن ضمنها تغريده خاصة بالبنك في الحساب الرسمي الخاص بالبنك علي تويتر بأنه تم بدء المرحلة الثانية للتقديم علي التمويل ومن خلال نفاذ والمنتج الخاص بها كما تم التوضيح من البنك بأن منصة النفاذ الوطني الموحد والتي من خلالها يتم تقديم التمويل تحت بند تمويل نفاذ بأنه أرتبط بالارتباط الوثيق بالبنك وهو يعتبر الهدف الأمثل والاستراتيجي ومن خلاله يتم تعزيز كافة الأمور المتعلقة بالاكتفاء المالي وذلك من خلال الخطوات التي تسهل الوصل إلي كافة المنتجات التمويلية التي تيسر عملية الممارسة فيما يخص العمل الحر وأعلن ذلك في أخبار السعودية .

التفاصيل المتعلقة والخاصة في منتج نفاذ وما هي المسائل المتعلقة بالبرنامج الخاص بالتمويل :-

يتم التقديم لراغبي التمويل من البنك وذلك عبر الوسائل الإلكترونية من بنك التنمية الاجتماعية والمنتج الخاص بالتمويل ينقسم إلي قسمين الأول والمتعلق بالتمويل النقدي حتي ستون ألف ريال سعودي والقسم الثاني المتعلق فيما يخص النقل وأيضاً التوصيل التشاركي ويتم ن خلال ذلك أن العميل يستلم المركبة المراد العمل عليها من منصة النفاذ الوطني الموحد .

منتج نفاذ وما هي المدة التي يتم استغراقها علي التمويل وما هي الأهداف المتعلقة به :-

يتم استغراق مدة تبدأ من خمسة أيام حتي سبعة أيام للحصول علي التمويل من تمويل نفاذ لدي بنك التنمية الاجتماعي وكان البنك قد أوضح من خلال الموقع الرسمي خاصته بأن منتج نفاذ يعتبر منتج تمويلي ويتم توجيهه إلي كافة المواطنين القادرين علي العمل وغير قادرين علي إيجاد الفرصة الوظيفية أو المواطنين الراغبين في زيادة الدخل الخاص بهم ولديهم حرفة يعملون بها أو لديهم أي مهارة تخصصية ويتم إتاحة الفرصة من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد إتاحة هذا المنتج لكي ما يتم الاستفادة من التمويل الذي يقدم بشكل ميسر لهم حتي يتمكنوا من أن يمارسوا أعمالهم الحرة الخاصة بهم .

نفاذ وأهداف المنتج الخاص به ويتمثل في عدة نقاط نتعرف عليها كالتالي :-

يتم التحفيز من خلال منتج نفاذ أن يمارس الشخص العمل الحر ويساهم بدوره في تحقيق أهداف متعلقة بالعمل المرن . بنك التنمية وحرصه علي أن يتم تحسين الوضع الخاص بفئة الشمول المالي المتعلق بكافة الأفراد المستفيدين . بنك التنمية الاجتماعية ومن ضمن حرصه علي المستفيدين وضع رؤية للارتقاء بجودة المواطنين السعوديين . منصة النفاذ الوطني الموحد ويتم الحرص من خلالها علي تقديم الشروط التي توفر الدخل الإضافي لكافة المواطنين والذين يكونوا الدخل خاصتهم محدود . أخبار السعودية تم الإعلان من خلالها أن حرص البنك من أن يحد من الائتمان الذي يكون بشكل غير رسمي .

تمويل نفاذ وما هي الفئات التي يتم استهدافها في برنامج التمويل الخاص بالبنك :-

بنك التنمية يستهدف الفئات ذات دخل عشرة الآف ريال سعودي وأقل في المسار الخاص بالخدمات التخصصية .

الفئة الثانية التي يستهدفها البنك هي فئة رواتب الخمسة الآف ريال سعودي وما هو أقل في المسار النقل التشاركي .

منتج نفاذ يدعم ويقدم التمويل للفئات التي تكون عاطلة عن العمل وليس لديها رواتب شهرية .

منصة النفاذ الوطني الموحد تخدم الفئات الغير مخدومة وذلك عبر القنوات الخاصة بالتمويلات الغير تقليدية .

بنك التنمية الاجتماعية أعلن من خلال موقعه الرسمي والرابط الخاص بمنصة نفاذ وأيضاً عبر البوابة الإلكترونية الخاصة منصة النفاذ الوطني الموحد ومن خلال أخبار السعودية بأن منتج نفاذ يمكن الحصول علي التمويل الخاص به من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبنك بموقعها الرسمي ويتم بعد استقبال الطلب يقوم البنك من التحقق من أهلية المتقدم للتمويل .